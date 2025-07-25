Футболисты БАТЭ стали первыми участниками ¼ финала Кубка Беларуси

В стартовом поединке ⅛ финала борисовчане одолели в овертайме в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 4:3.
Еще две встречи состоятся завтра: футболисты «Слуцка» примут «Ислочь» из Минского района, а «Минск» на поле столичного стадиона «Трактор» встретится с брестским «Динамо». В воскресенье, 27 июля, мозырская «Славия» сыграет у себя дома с «Гомелем», а дзержинский «Арсенал» в Борисове будет соперничать с «Молодечно».
Остальные встречи ⅛ финала состоятся позже. Финалист предыдущего кубкового турнира жодинское «Торпедо-БелАЗ» встретится в гостях со «Сморгонью», а соперники еще двух команд определятся после двух заключительных поединков 1/16 финала. Победителя матча между «Слонимом» и нынешним владельцем Кубка гродненским «Неманом» ждет поединок с лидером национального чемпионата «МЛ Витебск», а победитель встречи между гомельским «Локомотивом» и чемпионом страны минским «Динамо» сыграет с футболистами «Витебска».
В финальном поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».