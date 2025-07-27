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«Арсенал» и «Славия» стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу состоялись очередные встречи ⅛ финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В первом сегодняшнем матче дзержинский «Арсенал» одолел в Борисове футболистов «Молодечно» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 87-й минуте встречи забил Валерий Сенько.

С таким же результатом мозырская «Славия» победила у себя дома «Гомель». В дополнительное время ворота гостей поразил Терентий Луцевич.

Ранее в четвертьфинальную стадию пробились футболисты «Ислочи» из Минского района, брестское «Динамо» и борисовский БАТЭ.

Остальные встречи ⅛ финала состоятся позже. Финалист предыдущего кубкового турнира жодинское «Торпедо-БелАЗ» встретится в гостях со «Сморгонью», а соперники еще двух команд определятся после двух заключительных поединках 1/16 финала. Победителя матча между «Слонимом» и нынешним владельцем Кубка гродненским «Неманом» ждет поединок с лидером национального чемпионата «МЛ Витебск», а победитель встречи между гомельским «Локомотивом» и чемпионом страны минским «Динамо» сыграет с футболистами «Витебска».

В финальном поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».