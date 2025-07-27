«Арсенал» и «Славия» стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси

Остальные встречи ⅛ финала состоятся позже. Финалист предыдущего кубкового турнира жодинское «Торпедо-БелАЗ» встретится в гостях со «Сморгонью», а соперники еще двух команд определятся после двух заключительных поединках 1/16 финала. Победителя матча между «Слонимом» и нынешним владельцем Кубка гродненским «Неманом» ждет поединок с лидером национального чемпионата «МЛ Витебск», а победитель встречи между гомельским «Локомотивом» и чемпионом страны минским «Динамо» сыграет с футболистами «Витебска».