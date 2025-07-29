Миллионер-математик и его пчелы. Колонка Казанского — о самом необычном клубе АПЛ

В 2015-м клуб нанял тренера по стандартам из Италии Джанни Вио. За счет таких голов можно существенно улучшить свою жизнь в таблице, считает владелец. До «Брентфорда» над практикой стандартов особо не задумывались. Маленький волшебник, как называют Вио, стал первым в длинном ряду ассистентов, за которыми будут охотиться топ-клубы. Итальянец дойдет до победы вместе со сборной на Евро-2020 и будет помогать в «Тоттенхэме» Антонио Конте. На его место из скромного «Монпелье» приехал Николя Жове. За три сезона по его конспектам стандартных положений в низших лигах «Брентфорд» забил 46 мячей. Микель Артета позовет Жове консультантом сначала в «Ман Сити», а затем заберет его в «Арсенал». «Брентфорд» нашел в шведском «Мальме» Андреаса Георгсона. Ключевыми остаются голы со стандартов. Они выведут клуб в премьер-лигу. На место шведа, уехавшего в «Арсенал», приехал мексиканец Куэва. Он сделает «пчел» крепкой командой Англии. Ни в одном другом британском клубе не было столько внимания к ассистентам.