Миллионер-математик и его пчелы. Колонка Казанского — о самом необычном клубе АПЛ

«Улей разорен! Наглые и явно довольные собой медведи безжалостно разворошили все. Все, что создавалось годами и великим терпением. Пчелы впервые столкнулись с такой напастью. После беспрецедентного набега остались капли меда и… надежда. Зная характер пчел, их трудолюбие и организованность, можно предположить, что они восстановят свой дом и, как прежде, будут радовать нас цветочным нектаром».
Такая заметка вполне могла бы появиться в «Лесной газете» Виталия Бианки, если бы он видел, что происходит сейчас с английским футбольным клубом «Брентфорд».
Раздевалка «пчел», так называют «Брентфорд» с конца XIX века, этим летом потеряла ключевых персонажей: основного вратаря, центрального хава и капитана команды, звездного нападающего и главного тренера. Марк Флеккен переехал играть в немецкие ворота леверкузенского «Байера», Кристиан Нергор пойдет за чемпионством с «Арсеналом», Брайн Мбемо обрел свою мечту и будет играть в цветах «МЮ», а Томас Франк стал очередной попыткой «Тоттенхэма» найти тренера, а вместе с ним и величие. Последним ударом может быть трансфер еще одного форварда Йоана Виссы в «Ньюкасл».
Все понятно — можно снимать команду с чемпионата… о каком сезоне может идти речь?
О новом. Неожиданном и успешном, считают в «Брентфорде». Заменить качество этих игроков и тренера невозможно. Но компенсировать потери высоким уровнем — вполне.
«Если кто-то приходит за игроком или тренером и ты говоришь: “Мы не можем продать его при любых обстоятельствах”, то тогда надо посмотреть на себя! Разобраться и понять, почему ты сделал так, что этот человек стал таким важным! Почему мы не можем этого пережить?» В словах спортивного директора «Брентфорда» Фила Джайлса — философия жизни «Брентфорда» последнего десятилетия.
В 2005-м клуб был подключен к аппарату искусственного дыхания. Требовались деньги, чтобы он не погиб. Появился аноним, который стал закрывать долги и кредиты. «Брентфорд» задышал самостоятельно, но еще не встал на ноги. В 2012-м спаситель решил выйти из тени и не просто помочь клубу, а помочь собственному клубу.
«Брентфорд» купил брентфордогородец Мэттью Бэнхам. На тот момент ему было 44. Он с детства за «пчел». Выпускник Оксфорда, математик и миллионер. Бэнхам заработал свои деньги на алгоритмах для букмекеров. У него своя большая компания и хрустальная мечта — «Брентфорд» в премьер-лиге.
Начинается самое интересное.
Бэнхам понял, что завалить клуб деньгами — не вариант. Так ты купишь успех мгновения. Необходим процесс. Успех на годы. Он сформировал несколько математических принципов развития.
Поиск футболистов на основе цифр. Во главе должна быть философия атаки, только такое мышление способствует победам. Умные инвестиции после дорогих продаж. Инновации тренировочных будней. Все это похоже на стратегию, которая получила название по известному фильму о бейсбольном клубе — Moneyball. Но Бэнхаму это сравнение категорически не нравилось.
«Идея (Moneyball) может сбить с толку. Люди думают, что она использует статистику как цифры, а не пытается использовать ее научным способом» — его слова. В основе «бейсбольной идеи» лежит экономия денег. В случае «Брентфорда» — это поиск ценностей и улучшения игры. Трактовка цифр важна исходя из философии клуба и интуиции.
В это же время в двух часах езды от Брентфорда миллионер Тони Блум начинает строительство своего клуба… «Брайтона». По схожим принципам и идеям. Они не то что знакомы. Блум и Бэнхам работали в связке на большую букмекерскую корпорацию. Вдрызг разругались и до сих пор не разговаривают. Спустя несколько лет их клубы встретятся в самом престижном европейском чемпионате — премьер-лиге. Они не пожмут друг другу руки. «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «МЮ» — это, конечно, хорошо. Но для Бэнхама и Блума нет матча важней, чем столкновение «Брентфорда» и «Брайтона».
В начале 2010-х эта перспектива еще за горизонтом.
Улей «Брентфорда» начинает гудеть.
В 2015-м клуб нанял тренера по стандартам из Италии Джанни Вио. За счет таких голов можно существенно улучшить свою жизнь в таблице, считает владелец. До «Брентфорда» над практикой стандартов особо не задумывались. Маленький волшебник, как называют Вио, стал первым в длинном ряду ассистентов, за которыми будут охотиться топ-клубы. Итальянец дойдет до победы вместе со сборной на Евро-2020 и будет помогать в «Тоттенхэме» Антонио Конте. На его место из скромного «Монпелье» приехал Николя Жове. За три сезона по его конспектам стандартных положений в низших лигах «Брентфорд» забил 46 мячей. Микель Артета позовет Жове консультантом сначала в «Ман Сити», а затем заберет его в «Арсенал». «Брентфорд» нашел в шведском «Мальме» Андреаса Георгсона. Ключевыми остаются голы со стандартов. Они выведут клуб в премьер-лигу. На место шведа, уехавшего в «Арсенал», приехал мексиканец Куэва. Он сделает «пчел» крепкой командой Англии. Ни в одном другом британском клубе не было столько внимания к ассистентам.
Все это время помощников в «Брентфорде» терял главный тренер Томас Франк. За семь лет работы он превратил команду из середняка низших лиг в претендента на еврокубки. В этом году за Франком пришел «Тоттенхэм». Он не мог сказать нет. «Брентфорд» начал поиски нового главного. В шорт-листе были крупные пчелы — Анже Постекоглу, изгнанный из «Тоттенхэма», и Франческо Фариоли из «Аякса». В итоге поступили оригинально, с одной стороны, а с другой — предсказуемо. Новым главным в «Брентфорде» стал… прежний тренер по стандартам — ирландец Кит Эндрюс. Его игровая карьера была разной степени успешности в «Блэкберне» и «Вулверхэмптоне», 35 матчей за сборную. Но никогда прежде ему не давали порулить самостоятельно.
Это могло произойти только в «Брентфорде». В клубе миллионера-математика некоторые шаги вызывают шок и удивление. Но они просчитаны. Первый тренер по сну появился в «Брентфорде». Молодежную команду до этого года тренировала женщина Лидия Бэдфорд.
Несколько лет назад Бенхам закрыл… академию клуба. Талантов первой команде она не давала. А если кто-то сверкал, его тут же перехватывали топ-клубы. Вкладывать в нее ресурсы, время и деньги он посчитал глупостью. Вместо этого клуб создал команду «Бредфорд Б». Она сама себе подбирала турниры и соперников. Там варились игроки разных возрастов. Суперуспешной она не стала. Но были и заметные выпускники. Например, Крис Мефам ушел за 12 миллионов в «Борнмут». Дэвид Бекхэм устроил в команду свою кровинушку Ромео.
Чтобы играть в Европе, клубам нужно иметь собственную академию. Когда Бенхам увидел, что для «Брентфорда» стали возможны поездки на континент, он скрепя сердце снял со школы амбарный замок…
К исходу своих ключевых игроков в это трансферное окно были готовы морально. Покупать дешево — продавать дорого. Олли Уоткинс когда-то пришел в «Брентфорд» из «Эксетера» за 2 миллиона евро. «Астон Вилла» купила его за 30.
Но чтобы в таком количестве… «Брентфорд» старается реагировать оперативно. На место кипера Флеккена из «Ливерпуля» едет Куивин Келлехер, сменщик Аллисона. Капитанскую повязку, скорее всего, будет носить еще один ливерпулец… Джордан Хендерсон. Англичанин возвращается из скитаний по Саудовской Аравии и Голландии. Чемпион страны и победитель Лиги чемпионов стал трансферным исключением. В 35 лет в «Брентфорд» не переходят. Сложные времена требуют сложных решений. Просчитанных решений. В клубе разложили все цифры Хендерсона прошлого сезона, помножили на харизму и разделили на необходимость. Получилась идеальная пчела здесь и сейчас.
Этого пока недостаточно для баланса всего сезона. А тратить нужно с умом. Тем более что заработали прилично. Мбемо, Нергор и Флеккен принесли клубу почти сто миллионов евро.
«Брентфорд» ищет своим проверенным способом и ждет пока не слишком яркие, но уже заметные имена — 20-летних итальянца Майкла Кайоде и голландца Антони Миламбо.
Это лето больших изменений в улье, попытка «проверить алгеброй гармонию».
Мэттью Бэнхаму ошибаться нельзя. Потому что как нам с вами с детства известно — «неправильные пчелы делают неправильный мед».