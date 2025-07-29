У Сафонова в «ПСЖ» реально большие проблемы: кажется, играть в новом сезоне он почти не будет

Если Шевалье действительно переберется в столицу, вероятно, это будет означать, что у Сафонова — еще один сезон, который начнется со скамейки. 23-летнего кипера наверняка берут на место Доннаруммы, а версия L«Équipe — трансфер Люки означает провал в переговорах с Доннаруммой. По другой версии, в “ПСЖ” не исключают вариант, при котором Шевалье и Доннарумма будут конкурировать за место в стартовом составе.