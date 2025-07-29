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У Сафонова в «ПСЖ» реально большие проблемы: кажется, играть в новом сезоне он почти не будет

Разбираем все исходы.

Источник: Getty Images

«ПСЖ» вот-вот подпишет молодого Люку Шевалье из «Лилля» — футболиста-открытия двух последних сезонов Лиги 1. При этом в клубе сильно шатаются позиции Доннаруммы — итальянец настоятельно просит 15 млн евро в год, парижане готовы только на 10 с бонусами. При этом сейчас у Джиджи — 13 млн: да, клуб реально предлагает игроку упасть в зарплате (или в фиксированной ее части).

Есть вероятность — совсем немаленькая, кстати — что итальянец все же найдет себе новую команду. По контракту остается всего год, соответственно, это последний шанс для «ПСЖ» выручить деньги за звездного голкипера.

На его место, судя по всему, и едет молодой Люка Шевалье. Французские медиа уточняют: кипер едет строго в основу, это одно из условий его стороны. Кроме того, «Лилль» требует около 40 млн евро — что, конечно, мало пугает «ПСЖ». Как утверждает RMC Sport, парижане близки к договоренности между клубами.

Источник: AP 2024

Если Шевалье действительно переберется в столицу, вероятно, это будет означать, что у Сафонова — еще один сезон, который начнется со скамейки. 23-летнего кипера наверняка берут на место Доннаруммы, а версия L«Équipe — трансфер Люки означает провал в переговорах с Доннаруммой. По другой версии, в “ПСЖ” не исключают вариант, при котором Шевалье и Доннарумма будут конкурировать за место в стартовом составе.

Тогда для Сафонова все станет еще печальнее: вряд ли Матвей пригодится клубу при Джиджи и Шевалье.

Ситуацию усугубляет и все еще возможный трансфер украинца Ильи Забарного. «Одним из условий перехода украинского защитника является определенность с Матвеем Сафоновым: его либо отдадут в аренду, либо продадут» — инсайдили мы пару недель назад.

Надежда Сафонова — продажа Доннаруммы. Тогда будут шансы выкрасть минуты в Кубке, немного — в ЛЧ и в Лиге 1. Если все же итальянца сохранят, шансов (и смысла) продолжать карьеру в «ПСЖ» совсем мало.

Бороться за место в основе с Шевалье будет сложно. Люка — лучший вратарь прошедшего сезона Лиги 1, в прошлом сезоне отыграл 48 матчей и пропустил 53 гола, в 13 встречах он сыграл на ноль — кипер входит в десятку молодых вратарей до 25 лет по проценту сейвов.

Прошлые годы для Шевалье — на уровне топ-вратарей Европы: по данным Opta за сезон-2023/24, кипер «Лилля» предотвратил 10,6 ожидаемых голов — это третий результат среди всех голкиперов топ-5 лиг. Выше только Доннарумма (10,7) и Кобель из дортмундской «Боруссии» (12,3).

Французом, к слову, предметно интересовалась «Барса» на фоне саги с непродленным контрактом тер Штегена, но сине-гранатовые традиционно сжаты в бюджете: на том и закончили. «ПСЖ», в свою очередь, следит за проспектом еще с прошлого — прорывного для француза — сезона.

Матвею остается только ждать, чем закончится история. Поговаривают, вратарем интересовались турецкие гранды и даже клубы АПЛ.