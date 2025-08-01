Прокуратура Испании требует 2,5 года тюрьмы для футболиста «Реала» Асенсио

Уточняется, что случай Асенсио в этом деле отличается от других, поскольку он не участвовал в сексуальном контакте, а только попросил видео, чтобы показать его другу. Отмечается, что после произошедшего он удалил данный материал. Однако обвинение утверждает, что подобные действия не могут остаться безнаказанными, хоть и заслуживают менее сурового наказания. Для других фигурантов дела прокуратура требует 4 года и 7 месяцев лишения свободы.