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«Ньюкасл» арендовал вратаря «Саутгемптона» Рамсдейла

Вратарь «Саутгемптона» Аарон Рамсдейл продолжит карьеру в «Ньюкасле» на правах аренды, сообщается на сайте «сорок».

Источник: Чемпионат.com

Арендное соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Здорово быть здесь. Мне всегда нравилось приезжать сюда, и я видел, какими страстными и шумными могут быть болельщики. Мне всегда нравилось играть на “Сент-Джеймс Парк” — не всегда получалось, но, когда болельщики тебя поддерживают, это нечто особенное.

Приходя на стадион и видя его сегодня пустым, я с трудом представляю, что в обозримом будущем он станет моим домом. Я в форме, с красивой эмблемой Лиги чемпионов на рукаве, и я рад быть здесь.

Возобновление работы с тренером (Эдди Хау) и его тренерским штабом стало для меня большим плюсом. Они уже оказали большое влияние на мою карьеру — этот тренер превратил меня из человека в профессионального футболиста в “Борнмуте”. Он действительно показал мне все азы, поэтому менеджер и его тренерский штаб стали решающим аргументом в пользу моего перехода сюда», — сказал Рамсдейл.

В 32 матчах прошедшего клубного сезона Рамсдейл пропустил 68 голов и четыре раза сыграл «на ноль». «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип.