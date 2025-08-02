«Ньюкасл» арендовал вратаря «Саутгемптона» Рамсдейла

«Здорово быть здесь. Мне всегда нравилось приезжать сюда, и я видел, какими страстными и шумными могут быть болельщики. Мне всегда нравилось играть на “Сент-Джеймс Парк” — не всегда получалось, но, когда болельщики тебя поддерживают, это нечто особенное.



Приходя на стадион и видя его сегодня пустым, я с трудом представляю, что в обозримом будущем он станет моим домом. Я в форме, с красивой эмблемой Лиги чемпионов на рукаве, и я рад быть здесь.



Возобновление работы с тренером (Эдди Хау) и его тренерским штабом стало для меня большим плюсом. Они уже оказали большое влияние на мою карьеру — этот тренер превратил меня из человека в профессионального футболиста в “Борнмуте”. Он действительно показал мне все азы, поэтому менеджер и его тренерский штаб стали решающим аргументом в пользу моего перехода сюда», — сказал Рамсдейл.