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«ПСЖ» предложил «Галатасараю» купить Сафонова

«ПСЖ» предложил «Галатасараю» купить голкипера Сафонова.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил турецкому «Галатасараю» приобрести российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в соцсети Х.

По информации источника, стамбульский клуб ответил «ПСЖ», что рассмотрит трансфер российского вратаря, если не получится договориться с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном или другим вратарем мирового уровня.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В прошедшем сезоне футболист провел за парижский клуб 17 матчей, в семи из которых не пропустил. Российский вратарь выиграл с парижанами четыре трофея — чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Также его клуб дошел до финала клубного чемпионата мира в США, где уступил лондонскому «Челси» (0:3). Сафонов не сыграл ни одного матча на турнире.

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