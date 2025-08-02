«ПСЖ» предложил «Галатасараю» купить Сафонова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил турецкому «Галатасараю» приобрести российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в соцсети Х.
По информации источника, стамбульский клуб ответил «ПСЖ», что рассмотрит трансфер российского вратаря, если не получится договориться с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном или другим вратарем мирового уровня.
Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В прошедшем сезоне футболист провел за парижский клуб 17 матчей, в семи из которых не пропустил. Российский вратарь выиграл с парижанами четыре трофея — чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Также его клуб дошел до финала клубного чемпионата мира в США, где уступил лондонскому «Челси» (0:3). Сафонов не сыграл ни одного матча на турнире.