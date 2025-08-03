Месси получил травму в матче за «Интер Майами»

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской «Некаксы».
Аргентинец получил травму ноги и был заменен на 11-й минуте встречи. После матча главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Точный характер повреждения станет известен позднее.
Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).