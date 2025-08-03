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«Челси» объявил о подписании защитника сборной Нидерландов из «Аякса»

Пресс-служба «Челси» объявила о трансфере защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Йоррела Хато.

Источник: Getty Images

По информации известного инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 43 миллиона евро.

Стороны заключили соглашение до 2032 года.

В минувшем сезоне Эредивизи 19-летний защитник принял участие в 31 матче, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

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