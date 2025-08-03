«Челси» объявил о подписании защитника сборной Нидерландов из «Аякса»

По информации известного инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 43 миллиона евро.
Стороны заключили соглашение до 2032 года.
В минувшем сезоне Эредивизи 19-летний защитник принял участие в 31 матче, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше