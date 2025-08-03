Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
3
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

ПСВ Эйндховен победил «Гоу Эхед Иглс» и завоевал Суперкубок Нидерландов

Завершился матч за Суперкубок Нидерландов между ПСВ Эйндховен и «Гоу Эхед Иглз». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Йоей Кой (Нидерланды).

Источник: Getty Images

Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты ПСВ.

На 35-й минуте полузащитник гостей Матис Сюре открыл счёт в матче. На 78-й минуте ПСВ сравнял счёт благодаря автоголу защитника Геррита Наубера. На 85-й минуте экс-защитник «Барселоны» Серджино Дест принёс своей команде победу после передачи бывшего полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

Таким образом, ПСВ выиграл 15-й Суперкубок Нидерландов в своей истории. Команда является рекордсменом турнира по числу титулов. У ближайшего преследователя, «Аякса», девять побед в турнире.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше