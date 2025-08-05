Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» заявили о задержках зарплаты за неделю до старта чемпионата

«Как сообщалось ранее, игроки, тренерский штаб и персонал клуба пострадали от задержек заработной платы. Игроки и персонал чувствуют последствия этого в своей профессиональной и личной жизни, мы крайне обеспокоены отсутствием ясности относительно происходящего и того, когда это будет решено. Решение игроков отказаться от товарищеского матча с “Бёрнли” было принято нелегко, мы осознаем настроение болельщиков, но надеемся, что они действительно понимают, в каком сложном положении мы оказались. Мы четко дали понять клубу, что хотим, чтобы эта ситуация была решена как можно скорее, чтобы в будущем избежать ситуаций, подобных отказу играть с “Бёрнли”, тогда мы все сможем двигаться вперед как клуб», — говорится в заявлении.