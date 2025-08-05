Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» заявили о задержках зарплаты за неделю до старта чемпионата

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Футболисты английского клуба «Шеффилд Уэнсдей», выступающего в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии — прим. ТАСС) сообщили о невыплатах зарплаты. Соответствующее заявление игроков опубликовал журналист Джо Крэнн на своей странице в соцсети X.
Ранее «Шеффилд Уэнсдей» сообщил об отмене товарищеского матча с «Бёрнли», игра должна была пройти 2 августа.
«Как сообщалось ранее, игроки, тренерский штаб и персонал клуба пострадали от задержек заработной платы. Игроки и персонал чувствуют последствия этого в своей профессиональной и личной жизни, мы крайне обеспокоены отсутствием ясности относительно происходящего и того, когда это будет решено. Решение игроков отказаться от товарищеского матча с “Бёрнли” было принято нелегко, мы осознаем настроение болельщиков, но надеемся, что они действительно понимают, в каком сложном положении мы оказались. Мы четко дали понять клубу, что хотим, чтобы эта ситуация была решена как можно скорее, чтобы в будущем избежать ситуаций, подобных отказу играть с “Бёрнли”, тогда мы все сможем двигаться вперед как клуб», — говорится в заявлении.
Первый матч нового сезона Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» должен провести 10 августа на выезде против «Лестера». В прошлом сезоне «Шеффилд Уэнсдей» занял в Чемпионшипе 12-е место, команда является четырехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии.