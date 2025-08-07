Васильев заявил, что справки для допинга не помогут Бё добиться успеха в футболе

«В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут, поэтому рассчитывать на выдающиеся результаты вряд ли придется. А так может хоть пинг-понгом заняться — это его личное дело. Но действительно маловероятно, что он вернется в биатлон. Для того, чтобы заканчивать карьеру за год до Олимпийских игр, нужна веская причина. Можно только догадываться, но нельзя исключать, что это связано с допингом», — сказал Васильев.