Васильев заявил, что справки для допинга не помогут Бё добиться успеха в футболе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Терапевтические исключения, позволяющие легально принимать запрещенные в спорте препараты, не помогут пятикратному олимпийскому чемпиону по биатлону Йоханнесу Бё добиться успеха в футболе. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Бё, завершивший карьеру по окончании сезона, подписал контракт с клубом «Вингер», который выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии.
«В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут, поэтому рассчитывать на выдающиеся результаты вряд ли придется. А так может хоть пинг-понгом заняться — это его личное дело. Но действительно маловероятно, что он вернется в биатлон. Для того, чтобы заканчивать карьеру за год до Олимпийских игр, нужна веская причина. Можно только догадываться, но нельзя исключать, что это связано с допингом», — сказал Васильев.
Бё 32 года, он 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира.