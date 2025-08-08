Футболист «Реал Сосьедад» Захарян близок к полному восстановлению

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.