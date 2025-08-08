Ричмонд
Футболист «Реал Сосьедад» Захарян близок к полному восстановлению

Он не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян тренировался в общей группе и очень близок к полному восстановлению после травмы и болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

28 июля ТАСС сообщил, что Захарян начал частично заниматься в общей группе команды.

«Вчера он почти целиком провел тренировку с общей группой и очень близок к тому, чтобы полноценно восстановиться и играть», — сообщили в испанском клубе.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что Захарян пропустит тур «Реал Сосьедад» в Японии и останется в Испании для восстановления после вируса.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.