«Барселона» вернула капитанскую повязку тер Штегену

Тер Штегену 33 года, он выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе команды вратарь провел 422 матча в различных турнирах, в которых 175 раз смог сохранить ворота в неприкосновенности. Голкипер шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды — суперкубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии он стал победителем Кубка конфедераций — 2017 в России, бронзовым призером чемпионата Европы — 2016.