Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Сперцяну

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Саутгемптон» Уилл Стилл заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в сферу трансферных интересов команды.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Саутгемптон» предложил краснодарскому клубу за футболиста сборной Армении 12 миллионов евро.
«Есть большой список игроков, которых мы рассматриваем в качестве кандидатов на усиление, и Эдуард входит в этот список. Он хороший игрок, футболист с доказанной репутацией, а мы заинтересованы в хороших игроках», — сказал Стилл на пресс-конференции, отвечая на вопрос о слухах в соцсетях по поводу возможного приобретения Сперцяна.
«Саутгемптон» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, заняв последнее место в Английской премьер-лиге.