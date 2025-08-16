Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.26
П2
2.55
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.69
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.27
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.39
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.57
П2
7.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.77
П2
1.53
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.94
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.52
П2
1.41
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Сперцяну

Тренер Стилл: игрок «Краснодара» Сперцян входит в сферу интересов «Саутгемптона».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Саутгемптон» Уилл Стилл заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в сферу трансферных интересов команды.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Саутгемптон» предложил краснодарскому клубу за футболиста сборной Армении 12 миллионов евро.

«Есть большой список игроков, которых мы рассматриваем в качестве кандидатов на усиление, и Эдуард входит в этот список. Он хороший игрок, футболист с доказанной репутацией, а мы заинтересованы в хороших игроках», — сказал Стилл на пресс-конференции, отвечая на вопрос о слухах в соцсетях по поводу возможного приобретения Сперцяна.

«Саутгемптон» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, заняв последнее место в Английской премьер-лиге.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше