Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Сперцяну

«Есть большой список игроков, которых мы рассматриваем в качестве кандидатов на усиление, и Эдуард входит в этот список. Он хороший игрок, футболист с доказанной репутацией, а мы заинтересованы в хороших игроках», — сказал Стилл на пресс-конференции, отвечая на вопрос о слухах в соцсетях по поводу возможного приобретения Сперцяна.