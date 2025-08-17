«Штутгарт» отказался продавать «Баварии» нападающего за 60 млн евро

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Штутгарт» отказался продавать мюнхенской «Баварии» футболиста Ника Вольтемаде, заявил генеральный директор «швабов» Александер Верле.
В субботу «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии со счетом 2:1. Действующий чемпион страны «Бавария» в рекордный 11-й раз выиграла этот трофей.
«Ник Вольтемаде — наш футболист, и он будет играть за нас в этом сезоне. Тема закрыта. “Бавария” об этом знает. Мы это обсудили», — цитирует Верле Sky Sport.
По информации источника, «Бавария» недавно предложила за 23-летнего нападающего 60 миллионов евро плюс бонусы и долю в перепродаже.
Вольтемаде стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы 2025 года в составе сборной Германии, забив шесть мячей. За главную национальную команду он провел две встречи.