Жена Забарного отреагировала на информацию о дружбе мужа с Сафоновым в «ПСЖ»

Ранее в крупном новостном паблике о «ПСЖ» Paris No Limit появилось сообщение о том, что Забарный и Сафонов общаются в раздевалке, несмотря на участие их стран в военном конфликте. Также отмечается, что футболисты сидели на соседних местах в самолете по пути на матч за Суперкубок УЕФА в Удине.
«Я думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем, и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости, подтверждений которым нет. Больше ничего не хочется комментировать, спасибо», — приводит слова Забарной Tribuna.
На прошлой неделе Ангелина Забарная выступила с жесткой критикой в адрес России и россиян, однако затем она удалила свои посты.