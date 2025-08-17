Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
0
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.50
П2
1.33
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.40
П2
34.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.00
П2
39.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.91
П2
6.60
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.11
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.14
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Жена Забарного отреагировала на информацию о дружбе мужа с Сафоновым в «ПСЖ»

Ангелина Забарная, жена украинского новичка «ПСЖ» Ильи Забарного, назвала глупостью информацию о том, что ее муж поладил с российским вратарем команды Матвеем Сафоновым.

Источник: Соцсети

Ранее в крупном новостном паблике о «ПСЖ» Paris No Limit появилось сообщение о том, что Забарный и Сафонов общаются в раздевалке, несмотря на участие их стран в военном конфликте. Также отмечается, что футболисты сидели на соседних местах в самолете по пути на матч за Суперкубок УЕФА в Удине.

«Я думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем, и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости, подтверждений которым нет. Больше ничего не хочется комментировать, спасибо», — приводит слова Забарной Tribuna.

На прошлой неделе Ангелина Забарная выступила с жесткой критикой в адрес России и россиян, однако затем она удалила свои посты.