Жена Забарного отреагировала на информацию о дружбе мужа с Сафоновым в «ПСЖ»

Ранее в крупном новостном паблике о «ПСЖ» Paris No Limit появилось сообщение о том, что Забарный и Сафонов общаются в раздевалке, несмотря на участие их стран в военном конфликте. Также отмечается, что футболисты сидели на соседних местах в самолете по пути на матч за Суперкубок УЕФА в Удине.