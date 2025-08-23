Москва
Дебютный гол Де Брейне помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» на старте Серии А

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Сассуоло» в открывшем сезон-2025/26 матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча в Сассуоло завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Скотт Мактоминей (17-я минута) и Кевин Де Брейне (57), забивший свой первый гол за «Наполи». Полузащитник сборной Бельгии перешел в итальянскую команду летом, до этого с 2015 года он играл за английский «Манчестер Сити».

На 79-й минуте главный арбитр матча Джованни Айрольди удалил полузащитника «Сассуоло» Исмаэля Коне.

Во втором туре действующие чемпионы Италии примут на своем поле «Кальяри». Встреча состоится 30 августа. Днем ранее «Сассуоло» сыграет с «Кремонезе» в гостях.

В параллельном матче «Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 0:0.

Сассуоло
0:2
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, 1-й тур
23.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Антонио Конте
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
(Маттео Политано)
17′
Кевин Де Брейне
57′
Составы команд
Сассуоло
13
Стефано Турати
6
Себастьян Валюкевич
90
Исмаэль Коне
67′
79′
11
Даниэль Болока
19
Филиппо Романья
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
81′
5
Фали Канде
35
Лука Липани
73′
20
Алиу Фадера
99
Андреа Пинамонти
90′
24
Лука Моро
10
Доменико Берарди
56′
90′
77
Николас Пьерини
45
Арман Лорьенте
81′
8
Андреа Гион
Наполи
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
11
Кевин Де Брейне
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
17
Матиас Оливера
89′
37
Леонардо Спинаццола
21
Маттео Политано
76′
7
Давид Нерес
8
Скотт Мактоминай
89′
26
Антонио Вергара
27
Лоренцо Лукка
46′
82′
6
Билли Гилмор
68
Станислав Лоботка
82′
70
Ноа Ланг
Статистика
Сассуоло
Наполи
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
13
Удары в створ
2
4
Угловые
1
2
Фолы
17
17
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти