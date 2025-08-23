Дебютный гол Де Брейне помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» на старте Серии А

Встреча в Сассуоло завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Скотт Мактоминей (17-я минута) и Кевин Де Брейне (57), забивший свой первый гол за «Наполи». Полузащитник сборной Бельгии перешел в итальянскую команду летом, до этого с 2015 года он играл за английский «Манчестер Сити».