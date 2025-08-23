Дебютный гол Де Брейне помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» на старте Серии А

Встреча в Сассуоло завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Скотт Мактоминей (17-я минута) и Кевин Де Брейне (57), забивший свой первый гол за «Наполи». Полузащитник сборной Бельгии перешел в итальянскую команду летом, до этого с 2015 года он играл за английский «Манчестер Сити».
На 79-й минуте главный арбитр матча Джованни Айрольди удалил полузащитника «Сассуоло» Исмаэля Коне.
Во втором туре действующие чемпионы Италии примут на своем поле «Кальяри». Встреча состоится 30 августа. Днем ранее «Сассуоло» сыграет с «Кремонезе» в гостях.
В параллельном матче «Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 0:0.
Фабио Гроссо
Антонио Конте
Скотт Мактоминай
(Маттео Политано)
17′
Кевин Де Брейне
57′
13
Стефано Турати
6
Себастьян Валюкевич
90
Исмаэль Коне
67′
79′
11
Даниэль Болока
19
Филиппо Романья
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
81′
5
Фали Канде
35
Лука Липани
73′
20
Алиу Фадера
99
Андреа Пинамонти
90′
24
Лука Моро
10
Доменико Берарди
56′
90′
77
Николас Пьерини
45
Арман Лорьенте
81′
8
Андреа Гион
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
11
Кевин Де Брейне
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
17
Матиас Оливера
89′
37
Леонардо Спинаццола
21
Маттео Политано
76′
7
Давид Нерес
8
Скотт Мактоминай
89′
26
Антонио Вергара
27
Лоренцо Лукка
46′
82′
6
Билли Гилмор
68
Станислав Лоботка
82′
70
Ноа Ланг
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти