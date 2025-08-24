«ПСЖ» отдал чемпиона Европы в аренду в «Панатинаикос»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Чемпион Европы по футболу 2016 года португалец Ренату Саншеш перешел из французского «ПСЖ» в греческий «Панатинаикос» на правах аренды, сообщается на официальном сайте афинян.
Саншеш будет выступать за «Панатинаикос» под восьмым номером.
Как пишет журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X, арендное соглашение предусматривает право выкупа, в случае которого контракт португальца с «Панатинаикосом» будет рассчитан до 2029 года.
Саншешу 28 лет. Он является воспитанником португальской «Бенфики», в которую он возвращался в прошлом сезоне на правах аренды. Также португалец играл за немецкую «Баварию», выступающий в Англии валлийский «Суонси», французский «Лилль» и итальянскую «Рому». На счету Саншеша 32 матча и три забитых мяча за сборную Португалии.