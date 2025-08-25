Футболисты «Райо Вальекано» перед игрой с «Неманом» уступили «Атлетику» в чемпионате Испании

В поединке второго тура мадридская команда уступила в Бильбао местному «Атлетику» с результатом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 66-й минуте встречи. В стартовом поединке нового испанского первенства «Райо Вальекано» также на выезде победил футболистов «Жироны» со счетом 3:1.