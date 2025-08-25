Ричмонд
Футболисты «Райо Вальекано» перед игрой с «Неманом» уступили «Атлетику» в чемпионате Испании

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники гродненского «Немана» в плей-офф квалификации Лиги конференций футболисты «Райо Вальекано» потерпели первое поражение в матчах чемпионата Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В поединке второго тура мадридская команда уступила в Бильбао местному «Атлетику» с результатом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 66-й минуте встречи. В стартовом поединке нового испанского первенства «Райо Вальекано» также на выезде победил футболистов «Жироны» со счетом 3:1.

В четверг, 28 августа, футболисты «Немана» и «Райо Вальекано» встретятся в Мадриде. На прошлой неделе в венгерском Сегеде вице-чемпионы Беларуси уступили с минимальной разницей в счете — 0:1.

Атлетик
1:0
Первый тайм: 0:0
Райо Вальекано
Футбол, Испания, 2-й тур
25.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
San Mames, 48703 зрителя
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Иньиго Перес
Голы
Атлетик
Ойян Сансет
66′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
12
Хесус Аресо
17
Юри Берчиче
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
18
Микель Хаурехисар
9
Иньяки Уильямс
79′
11
Горка Гурусета
10
Нико Уильямс
88′
20
Унаи Гомес
7
Алехандро Беренгер
87′
6
Микель Весга
21
Мароан Саннади
46′
8
Ойян Сансет
16
Иньиго Руис де Галаррета
67′
24
Беньят Прадос
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
22′
18
Ривера Альваро Гарсия
69′
24
Флориан Лежен
5
Луис Фелипе
6
Пате Сисс
3
Пеп Чаваррия
79′
82′
8
Оскар Трехо
7
Изи Палазон
79′
11
Рэнди Нтека
17
Унаи Лопес
23′
55′
15
Херард Гумбау
19
Хорхе Де Фрутос
79′
10
Серхио Камельо
4
Педро Диас
55′
21
Фран Перес
Статистика
Атлетик
Райо Вальекано
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
1
Угловые
3
6
Фолы
13
13
Офсайды
0
7
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти