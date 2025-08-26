Дубль Лисо помог «Хетафе» переиграть «Севилью» в матче Ла Лиги

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и «Хетафе». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Главным арбитром встречи был Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Адриан Лисо на 15-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, автогол Хуана Иглесиаса на 45-й минуте вернул равенство на табло, Лисо на 51-й минуте оформил дубль.
После этой игры «Севилья» находится на 18-м месте без набранных очков. «Хетафе» с шестью очками располагается на четвёртом месте. В следующем туре «Севилья» 30 августа сыграет в гостях с «Жироной», «Хетафе» 29 августа на выезде встретится с «Валенсией».
Футбол, Испания, 2-й тур
25.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Матиас Альмейда
Пепе Бордалас
Голы
Севилья
Хуан Иглесиас
45′
Хетафе
Адриан Лисо
(Луис Милья)
15′
Адриан Лисо
(Луис Милья)
51′
Составы команд
Севилья
13
Эрьян Нюланн
2
Хосе Кармона
57′
11
Доди Лукебакио
15
Акор Жером Адамс
32
Андрес Кастрин
4
Кике Салас
6
Неманья Гудель
18
Люсьен Агуме
26
Хуанлу Санчес
85′
3
Адрия Педроса
21
Чидера Эджуке
67′
7
Исаак Ромеро
5
Рубен Варгас
57′
14
Пеке Фернандес
72′
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
26
Давид Манча
22
Домингуш Дуарте
6
Марио Мартин
74′
8
Мауро Арамбарри
66′
2
Джене Даконам
16
Диего Рико
23
Адриан Лисо
10
Крисантус Уче
5
Луис Милья
90′
28
Исмаэль Бехуша
Статистика
Севилья
Хетафе
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
3
6
Угловые
5
3
Фолы
10
24
Офсайды
4
1
