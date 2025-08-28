Главный тренер «Кайрата»: У Сорокина не всё получалось, но однажды мы душевно поговорили

«Был небольшой период, когда у Егора не всё получалось. Связываю это с его личными проблемами, может быть, потому что рядом с ним нет семьи. Мы однажды очень душевно поговорили. Сказал ему, что он очень важен и нужен нам, его опыт нам необходим, особенно в предстоящих еврокубковых матчах. Большая благодарность Егору за то, что он правильно отреагировал и меня услышал. Говорю: “Подумай о нашем разговоре и дай обратную связь”. Он потом пришёл: “Радикович, всё — проблем нет, я буду полностью себя отдавать”. А потом как раз пошли отборочные встречи, где он показал свой уровень. Он тоже нам всем очень сильно помогает — начал проявлять лидерские качества. Вижу, как он меняется, помогает ребятам, разговаривает, готовится к играм. Такое сразу заметно», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.