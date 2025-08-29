Футболисты «Гомеля» и «Минска» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Сегодня гомельчане на своем поле сыграли вничью с «Минском» — 1:1. В первом сегодняшнем поединке «Ислочь» выигрывала в Новополоцке у местного «Нафтана» 2:0, но не удержала победу — ничья — 2:2.
Также сегодня футболисты «Витебска» у себя дома будут соперничать с аутсайдером турнира «Молодечно». Еще четыре встречи пройдут завтра. Не потерпевший ни одного поражения «МЛ Витебск» сыграет в гостях у «Сморгони», в Мозыре местная «Славия» встретится с футболистами «Слуцка», на поле «Борисов-Арены» БАТЭ будет соперничать с минским «Динамо», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет брестское «Динамо». Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 49 очков (19 матчей), «Славия» (Мозырь) — 38 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (17), «Ислочь» (Минский район) — 35 (20). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», у которых всего 4 очка, у «Слуцка» и «Сморгони» по 13 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 15 мячей.
Виталий Павлов
