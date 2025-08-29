Футболисты «Гомеля» и «Минска» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Также сегодня футболисты «Витебска» у себя дома будут соперничать с аутсайдером турнира «Молодечно». Еще четыре встречи пройдут завтра. Не потерпевший ни одного поражения «МЛ Витебск» сыграет в гостях у «Сморгони», в Мозыре местная «Славия» встретится с футболистами «Слуцка», на поле «Борисов-Арены» БАТЭ будет соперничать с минским «Динамо», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет брестское «Динамо». Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.