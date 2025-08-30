«Гамбург» дома уступил «Санкт-Паули» в Бундеслиге

Голы забили Адам Дзвигала и Андреас Унтонджи.
«Санкт-Паули» набрал 4 очка после двух туров. У «Гамбурга» — 1 очко.
29 авг 21:30 Гамбург — Санкт-Паули 0:2.
Футбол, Германия, 2-й тур
29.08.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
Volksparkstadion
Главные тренеры
Мерлин Польцин
Александр Блессин
Голы
Санкт-Паули
Адам Джвигала
(Матиас Перейра Лаж)
19′
Андреа Унтонджи
(Джоэл Чима Фудзита)
60′
Составы команд
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
17
Вармед Омари
25
Джордан Торунарига
16
Георгий Гочолеишвили
26′
77′
28
Миро Мухайм
21
Николай Ремберг
8
Даниэль Эльфадли
75′
14
Райан Филипп
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
82′
2
Вильям Микельбренсис
29
Эмир Сахити
56′
7
Жан-Люк Домпе
38
Александр Рессинг-Лелесиит
56′
15
Юссуф Поульсен
64′
24
Николас Капальдо
75′
49
Отто Штанге
Санкт-Паули
22
Никола Василь
5
Хауке Валь
8
Эрик Смит
23
Луис Оппи
10
Данел Синани
37′
6
Джеймс Сэндс
16
Джоэл Чима Фудзита
25
Адам Джвигала
7′
82′
21
Ларс Рицка
11
Аркадиуш Пырка
54′
59′
2
Манолис Салиакас
27
Андреа Унтонджи
69′
19
Мартейн Карс
28
Матиас Перейра Лаж
82′
24
Коннор Меткалф
Статистика
Гамбург
Санкт-Паули
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
5
17
Удары в створ
2
6
Угловые
2
5
Фолы
13
19
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Дингерт
(Германия)
