Голевая передача Модрича помогла «Милану» победить «Лечче» в матче 2-го тура Серии А

Завершился матч 2-го тура чемпионата Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Лечче» и «Милан».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Ливио Маринелли. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 66-й минуте с передачи хавбека Луки Модрича счёт в игре открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик. В концовке матча нападающий Кристиан Пулишич укрепил преимущество «Милана».

В следующем туре «Лечче» встретится с «Аталантой» (14 сентября). В свою очередь, «россонери» сыграют с «Болоньей» (14 сентября).

Лечче
0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 2-й тур
29.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Via del Mare
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Рубен Лофтус-Чик
(Лука Модрич)
66′
Кристиан Пулишич
86′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
25
Антонио Галло
29
Лассана Кулибали
4
Киалонда Гаспар
64′
44
Тиагу Габриэл
77
Мохамед Каба
63′
10
Медон Бериша
20
Юльбер Рамадани
82′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
22
Франческо Камарда
46′
9
Никола Штулич
50
Сантьяго Пьеротти
63′
23
Риккардо Соттиль
7
Тете Моренте
82′
11
Конан Н`Дри
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
80
Юнус Муса
2
Первис Эступиньян
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
8
Рубен Лофтус-Чик
77′
4
Самуэле Риччи
7
Сантьяго Хименес
88′
25
Хевейо Мюл-Балентин
56
Алексис Салемакерс
77′
11
Кристиан Пулишич
Статистика
Лечче
Милан
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
6
Угловые
4
5
Фолы
10
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти