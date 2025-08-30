«Бетис» отказался выкупать Антони у «Манчестер Юнайтед»

«Соглашения не достигнуто, и мы отозвали предложение о трансфере, поскольку “Бетис” не может позволить себе трансферную сумму и выплаты, которые “Манчестер Юнайтед” должен заплатить игроку перед трансфером», — приводит заявление «Бетиса» журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.