«Бетис» отказался выкупать Антони у «Манчестер Юнайтед»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.45
П2
3.93
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.34
П2
5.60
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.88
П2
2.49
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.09
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.85
П2
5.14
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.98
П2
3.90
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.61
П2
2.19
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.18
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.87
П2
13.00
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.29
П2
3.15
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.82
П2
1.85
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.45
П2
2.41
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.63
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.11
П2
2.38
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.91
П2
9.50
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.77
П2
1.77
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.87
П2
1.33
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2

«Бетис» отказался выкупать Антони у «Манчестер Юнайтед»

«Бетис» отказался выкупать бразильского футболиста Антони у «Манчестер Юнайтед».

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Бетис» отказался от выкупа бразильского нападающего Антони из английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний форвард, в прошлом сезоне выступавший за севильскую команду на правах аренды, близок к переходу в «Бетис» на постоянной основе. По информации источников, «Бетис» готов был заплатить за бразильца 28,7 миллиона евро.

«Соглашения не достигнуто, и мы отозвали предложение о трансфере, поскольку “Бетис” не может позволить себе трансферную сумму и выплаты, которые “Манчестер Юнайтед” должен заплатить игроку перед трансфером», — приводит заявление «Бетиса» журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Антони сыграл за испанский клуб 40 матчей, забив 10 мячей.