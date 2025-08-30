«Бетис» отказался выкупать Антони у «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Бетис» отказался от выкупа бразильского нападающего Антони из английского «Манчестер Юнайтед».
Ранее СМИ сообщали, что 25-летний форвард, в прошлом сезоне выступавший за севильскую команду на правах аренды, близок к переходу в «Бетис» на постоянной основе. По информации источников, «Бетис» готов был заплатить за бразильца 28,7 миллиона евро.
«Соглашения не достигнуто, и мы отозвали предложение о трансфере, поскольку “Бетис” не может позволить себе трансферную сумму и выплаты, которые “Манчестер Юнайтед” должен заплатить игроку перед трансфером», — приводит заявление «Бетиса» журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
Антони сыграл за испанский клуб 40 матчей, забив 10 мячей.