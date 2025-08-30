«Байер» на последних секундах упустил победу в матче Бундеслиги с «Вердером»

В составе гостей дублем отметился чешский нападающий Патрик Шик. Ещё один гол на счету Малика Тилльмана. У хозяев отличились Романо Шмид, Исаак Шмидт и Карим Кулибали на четвёртой компенсированной минуте матча.
После первых двух туров на счету обеих команд лишь одно набранное очко.
Футбол, Германия, 2-й тур
30.08.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Хорст Штеффен
Эрик тен Хаг
Голы
Вердер
Романо Шмид
44′
Исаак Шмидт
(Кеке Топп)
76′
Карим Кулибали
90+4′
Байер
Патрик Шик
(Натан Телла)
5′
Малик Тилльман
35′
Патрик Шик
64′
Составы команд
Вердер
30
Мио Бакхаус
3
Юкинари Сугавара
27
Феликс Агу
20
Романо Шмид
4
Никлас Штарк
45+4′
63′
31
Карим Кулибали
14
Сенне Линен
37′
11
Джастин Нджинма
65′
10
Леонардо Биттенкурт
7
Самуэль Мбангула
71′
23
Исаак Шмидт
90+1′
17
Марко Грюлль
71′
9
Кеке Топп
24
Патрис Чович
65′
28
Скелли Альверо
Байер
1
Марк Флеккен
12
Эдмонд Тапсоба
4
Джарелл Куанса
86′
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
8
Роберт Андрих
16
Аксель Тап
72′
5
Лоик Баде
23
Натан Телла
70′
87′
30
Ибрахим Маза
24
Алейкс Гарсия
61′
9
Клаудио Эчеверри
10
Малик Тилльман
61′
25
Эсекиэль Паласиос
35
Кристиан Кофане
57′
72′
19
Эрнест Поку
Статистика
Вердер
Байер
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
5
4
Угловые
3
7
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
