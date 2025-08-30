«Байер» на последних секундах упустил победу в матче Бундеслиги с «Вердером»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.25
П2
45.00
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
7.80
X
2.50
П2
1.92
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
5.02
X
2.55
П2
2.30
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.55
П2
1.45
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.05
П2
4.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.23
П2
2.91
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.86
П2
1.81
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.45
П2
2.26
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.40
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.21
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.79
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.74
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Байер» на последних секундах упустил победу в матче Бундеслиги с «Вердером»

В Бремене (Германия) завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором местный «Вердер» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 3:3.

Источник: Getty Images

В составе гостей дублем отметился чешский нападающий Патрик Шик. Ещё один гол на счету Малика Тилльмана. У хозяев отличились Романо Шмид, Исаак Шмидт и Карим Кулибали на четвёртой компенсированной минуте матча.

После первых двух туров на счету обеих команд лишь одно набранное очко.

Вердер
3:3
Первый тайм: 1:2
Байер
Футбол, Германия, 2-й тур
30.08.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Хорст Штеффен
Эрик тен Хаг
Голы
Вердер
Романо Шмид
44′
Исаак Шмидт
(Кеке Топп)
76′
Карим Кулибали
90+4′
Байер
Патрик Шик
(Натан Телла)
5′
Малик Тилльман
35′
Патрик Шик
64′
Составы команд
Вердер
30
Мио Бакхаус
3
Юкинари Сугавара
27
Феликс Агу
20
Романо Шмид
4
Никлас Штарк
45+4′
63′
31
Карим Кулибали
14
Сенне Линен
37′
11
Джастин Нджинма
65′
10
Леонардо Биттенкурт
7
Самуэль Мбангула
71′
23
Исаак Шмидт
90+1′
17
Марко Грюлль
71′
9
Кеке Топп
24
Патрис Чович
65′
28
Скелли Альверо
Байер
1
Марк Флеккен
12
Эдмонд Тапсоба
4
Джарелл Куанса
86′
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
8
Роберт Андрих
16
Аксель Тап
72′
5
Лоик Баде
23
Натан Телла
70′
87′
30
Ибрахим Маза
24
Алейкс Гарсия
61′
9
Клаудио Эчеверри
10
Малик Тилльман
61′
25
Эсекиэль Паласиос
35
Кристиан Кофане
57′
72′
19
Эрнест Поку
Статистика
Вердер
Байер
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
5
4
Угловые
3
7
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти