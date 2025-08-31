Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» на 90+5-й минуте матча чемпионата Италии

«Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Getty Images

Встреча в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 90+5-й минуте забил Андре Замбо Ангисса, которому ассистировал Алессандро Буонджорно.

Команда Антонио Конте выиграла второй матч подряд на старте Серии А, с шестью очками «Наполи» занимает первое место в таблице. «Кальяри» с одним набранным очком располагается на 15-й строчке.

В следующем матче 13 сентября «Наполи» сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Кальяри» в этот же день на домашнем поле сыграет с «Пармой».

«Наполи» — действующий чемпион Италии по футболу.

Наполи
1:0
Первый тайм: 0:0
Кальяри
Футбол, Италия, 2-й тур
30.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Фабио Писачане
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Алессандро Буонджорно)
90+5′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
21
Маттео Политано
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
13
Амир Ррахмани
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
81′
17
Матиас Оливера
27
Лоренцо Лукка
75′
69
Джузеппе Амброзино
5
Гильерме Жуан Жезус
67′
68′
4
Алессандро Буонджорно
11
Кевин Де Брейне
52′
81′
70
Ноа Ланг
Кальяри
1
Элиа Каприле
6
Себастьяно Луперто
33
Адам Оберт
26
Йерри Мина
14
Алессандро Дейола
8
Мишель Ндари Адопо
28
Габриэле Дзаппа
5′
58′
77
Зиту Лувумбу
2
Марко Пелестра
83′
3
Рияд Идрисси
16
Маттео Прати
65′
10
Джанлука Гаэтано
90
Майкл Фолоруншо
83′
18
Алессандро Ди Пардо
94
Себостьяно Эспозито
66′
29
Дженнаро Боррелли
Статистика
Наполи
Кальяри
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
4
1
Угловые
11
0
Фолы
16
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Кевин Боначина
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти