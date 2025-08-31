«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» на 90+5-й минуте матча чемпионата Италии

Встреча в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 90+5-й минуте забил Андре Замбо Ангисса, которому ассистировал Алессандро Буонджорно.
Команда Антонио Конте выиграла второй матч подряд на старте Серии А, с шестью очками «Наполи» занимает первое место в таблице. «Кальяри» с одним набранным очком располагается на 15-й строчке.
В следующем матче 13 сентября «Наполи» сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Кальяри» в этот же день на домашнем поле сыграет с «Пармой».
«Наполи» — действующий чемпион Италии по футболу.
Футбол, Италия, 2-й тур
30.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Фабио Писачане
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Алессандро Буонджорно)
90+5′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
21
Маттео Политано
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
13
Амир Ррахмани
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
81′
17
Матиас Оливера
27
Лоренцо Лукка
75′
69
Джузеппе Амброзино
5
Гильерме Жуан Жезус
67′
68′
4
Алессандро Буонджорно
11
Кевин Де Брейне
52′
81′
70
Ноа Ланг
Кальяри
1
Элиа Каприле
6
Себастьяно Луперто
33
Адам Оберт
26
Йерри Мина
14
Алессандро Дейола
8
Мишель Ндари Адопо
28
Габриэле Дзаппа
5′
58′
77
Зиту Лувумбу
2
Марко Пелестра
83′
3
Рияд Идрисси
16
Маттео Прати
65′
10
Джанлука Гаэтано
90
Майкл Фолоруншо
83′
18
Алессандро Ди Пардо
94
Себостьяно Эспозито
66′
29
Дженнаро Боррелли
Статистика
Наполи
Кальяри
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
4
1
Угловые
11
0
Фолы
16
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Кевин Боначина
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти