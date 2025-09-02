«Ливерпуль» потратил рекордную для футбола сумму на новых игроков за одно трансферное окно

Нынешним летом «Ливерпуль», согласно информации источника, потратил на новых игроков в общей сложности более €483 млн, дважды установив рекорд английского футбола по сумме за трансфер одного футболиста. Сначала клуб заплатил €125 млн за полузащитника сборной Германии и «Байера» Флориана Вирца, а затем выплатил английскому «Ньюкаслу» €144 млн за переход шведского нападающего Александера Исака.