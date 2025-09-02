Ричмонд
«Ливерпуль» потратил рекордную для футбола сумму на новых игроков за одно трансферное окно

По данным Transfermarkt, английский клуб потратил на новых игроков более €483 млн.

Источник: ФК "Ливерпуль"

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» установил рекорд по общей сумме, заплаченной за новых футболистов в течение одного трансферного окна. Это следует из данных портала Transfermarkt.

Нынешним летом «Ливерпуль», согласно информации источника, потратил на новых игроков в общей сложности более €483 млн, дважды установив рекорд английского футбола по сумме за трансфер одного футболиста. Сначала клуб заплатил €125 млн за полузащитника сборной Германии и «Байера» Флориана Вирца, а затем выплатил английскому «Ньюкаслу» €144 млн за переход шведского нападающего Александера Исака.

Также состав «Ливерпуля» этим летом пополнили Юго Экитике (€95 млн), Милош Керкез (€46,9 млн), Джереми Фримпонг (€40 млн), Джованни Леони (€31 млн) и Армин Печи (€1,78 млн).

«Ливерпуль» превзошел рекорд другого английского клуба — «Челси». Лондонская команда летом 2023 года потратила на новых футболистов €464 млн.