«Марсель» объявил об аренде автора лучшего гола чемпионата мира по футболу в России Павара

За сборную Франции Павар принял участие в 55 матчах, записав на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативных паса. В составе национальной команды игрок стал победителем чемпионата мира (2018) и серебряным призером мирового первенства (2022), а также победил в Лиге наций (2021). Защитник стал автором лучшего гола чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Соответствующее признание он получил от Международной федерации футбола за мяч, забитый в матче ⅛ финала против команды Аргентины (4:3).