«Марсель» объявил об аренде автора лучшего гола чемпионата мира по футболу в России Павара

Права на защитника принадлежат «Интеру».

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Марсель» договорился с итальянским «Интером» об аренде защитника Бенжамена Павара. Об этом сообщила пресс-служба «Марселя».

Француз проведет в «Марселе» сезон-2025/26.

Павару 29 лет, он перешел в «Интер» летом 2023 года. В составе команды игрок провел 70 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом Италии (2024) и победителем суперкубка страны (2023), а также дошел до финала Лиги чемпионов (2025).

По ходу карьеры защитник также играл за французский «Лилль», германские «Штутгарт» и «Баварию», вместе с которой четыре раза стал чемпионом страны, трижды победил в Суперкубке Германии, по разу — в Лиге чемпионов, Кубке Германии, Супрекубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Франции Павар принял участие в 55 матчах, записав на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативных паса. В составе национальной команды игрок стал победителем чемпионата мира (2018) и серебряным призером мирового первенства (2022), а также победил в Лиге наций (2021). Защитник стал автором лучшего гола чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Соответствующее признание он получил от Международной федерации футбола за мяч, забитый в матче ⅛ финала против команды Аргентины (4:3).