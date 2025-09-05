Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли 20-й матч в женском чемпионате Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» играли в гостях у спортсменок «Витебска» и победили со счетом 2:1. В 21-м проведенном матче подопечные Юрия Малеева всего один раз сыграли вничью, а в остальных неизменно побеждали. Они забили 99 мячей и пропустили всего 6.