Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли 20-й матч в женском чемпионате Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» одержали 20-ю викторию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» играли в гостях у спортсменок «Витебска» и победили со счетом 2:1. В 21-м проведенном матче подопечные Юрия Малеева всего один раз сыграли вничью, а в остальных неизменно побеждали. Они забили 99 мячей и пропустили всего 6.

В сегодняшнем столичном дерби обладательницы серебра футболистки «Минска» обыграли бронзового призера «Зорку-БДУ» — 3:1.

Остальные встречи 25-го тура состоятся в субботу, 6 сентября: «Динамо» (Брест) — «Гомель», «Днепр» (Могилев) — «Белшина» (Бобруйск), Беларусь (U-19) — «Нафтан» (Новополоцк).

Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 61 очко (21 матч), «Минск» — 53 (22), «Витебск» — 46 (23), «Днепр» — 42 (22). Турнирную таблицу замыкают футболистки «Гомеля», набравшие всего 5 очков, 11 зачетных баллов в активе «ДЮСШ-ПолесГУ» из Пинска. Бомбардирскую гонку возглавляет Виктория Валюк («Минск»), забившая 26 мячей.