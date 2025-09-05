Новичка киевского «Динамо» обвинили в любви к России. Ему пришлось извиняться и резко менять позицию

В украинском футболе разгорелся очередной громкий скандал. В центре внимания оказался нападающий Владислав Блэнуцэ, который на днях перешел в киевское «Динамо». Фанаты выяснили, что румын делал репосты контента, связанного с СССР и Россией, в том числе восхищался культурой нашей страны.
Заявление Суркиса
Во вторник, 2 сентября, киевское «Динамо» объявило о переходе 23-летнего Блэнуцэ. Высокорослый центральный нападающий пополнил состав украинского клуба, перейдя из «Университатя Крайова» за 2,67 миллиона евро при рыночной стоимости в 1,80 миллиона (данные портала transfermarkt.de).
После анонса трансфера местные СМИ сразу же обратили внимание на аккаунт новичка в социальной сети TikTok. Оказалось, что Владислав размещал посты с известным российским журналистом Владимиром Соловьевым, а также публикации, связанные с нашей культурой. Кроме того, супруга Блэнуцэ опубликовала сообщение, в котором выражала поддержку Президенту РФ Владимиру Путину. Также в соцсетях у румына нашли нарезки с шоу, цитаты из интервью и видеоролики о Советском Союзе.
В «Динамо» сразу же отреагировали — в частности, высказался президент клуба Игорь Суркис.
«Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Киев. Уже потом будем делать какие-то выводы. Нужно услышать его мнение, что он скажет. Если реакция будет адекватна — он будет играть в “Динамо”. Если нет, он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение», — сказал Суркис журналистам.
Заставили покаяться
Позже пресс-служба киевлян выступила с обращением, в котором заявила, что сделка по переходу Блэнуцэ была оформлена в последние минуты трансферного окна в связи с уходом Владислава Ваната в «Жирону».
«Учитывая скорость этого трансфера, который состоялся в последние минуты, мы не имели возможности проанализировать все соцсети игрока», — подчеркнул генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф.
В клубе отметили: после появления информации «о неприемлемом контенте в соцсетях» с футболистом провели беседу, в которой тот заговорил о своей «проукраинской позиции» и чуть ли не раскаялся в содеянном. Кроме того, было анонсировано, что Блэнуцэ лично обратится к общественности в интервью на клубном телеканале «Динамо ТВ» и даст исчерпывающие объяснения.
Впрочем, радикально настроенные болельщики все еще недовольны и активно распространяют видео, в котором стреляют по портрету Владислава. Параллельно начали всплывать и новые факты. Например, что футболист вообще хотел играть в России, а не на Украине, но трансфер не получилось осуществить по политическим мотивам.
Блэнуцэ родился в Молдавии, но представляет на международном уровне Румынию. Его карьера начиналась в Чехии, затем он играл в Италии за «Пескару», а позже — в румынских клубах «Университатя Крайова» и «Университатя Клуж». Летом 2025 года Владислав участвовал в молодежном чемпионате Европы в составе сборной Румынии, которая не смогла выйти из группы.
Большинство жителей Румынии поддерживают Россию
В мае 2024 года экс-защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» сообщил, что 75−80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию.
«Все мы здесь знаем, что такое Украина — shit* (“дерьмо” в переводе с английского)! Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно», — говорил бывший футболист.
А новичку киевского «Динамо» теперь приходится утаивать правду, чтобы угодить новому работодателю. Сам Блэнуцэ аккаунт в TikTok уже скрыл — чего только не сделаешь ради денег и сохранения места в составе киевлян.
Егор Сергеев