Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу — Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские «Сельту и “Барселону”, с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.