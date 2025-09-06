Ричмонд
Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда

Испанец перенесет операцию.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Луис Энрике доставлен в больницу после перелома ключицы в результате падения с велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Отмечается, что специалист перенесет операцию.

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу — Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские «Сельту и “Барселону”, с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.