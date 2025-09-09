Сафонов оценил информацию об уходе из ПСЖ

По словам игрока, не было никаких закулисных интриг. «Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: “Тебя уже продали. Ты в курсе?”», — заявил Сафонов.
Спортсмен отметил, что историю с его уходом из команды раздували СМИ. «Относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», — заявил футболист.
Ранее бывший защитник сборной России по футболу Омари Тетрадзе дал совет Сафонову. «Нужно бороться до конца и завоевать место в стартовом составе. Он должен проявить характер», — отметил Тетрадзе.