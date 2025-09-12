Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.84
П2
14.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.40
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Определилась дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Спортивная газета Marca сообщила, что свадьба капитана саудовского «Аль-Насра», форварда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с испанской моделью Джорджиной Родригес состоится 20 июля 2026 года.

Источник: Соцсети

По имеющейся информации, 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу-2026, после которого, вполне вероятно, 40-летний нападающий объявит о завершении карьеры (возможно, речь будет идти о выступлениях за «селесао») и отправится на родину, где справит свадьбу.

Напомним, что Роналду состоит в отношениях с 31-летней Родригес с 2016 года, воспитывая двух общих дочерей. Также у португальца есть ещё трое детей: два сына и дочь. 11 августа сама модель и инфлюэнсер сообщила на своей страничке в соцсети о том, что получила от звёздного футболиста предложение руки и сердца.

15 августа Daily Mail сообщила о том, что «Кри Ро» потратил на подарки для своей невесты Джорджины сумму в 366 тысяч долларов.