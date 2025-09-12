Определилась дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

По имеющейся информации, 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу-2026, после которого, вполне вероятно, 40-летний нападающий объявит о завершении карьеры (возможно, речь будет идти о выступлениях за «селесао») и отправится на родину, где справит свадьбу.
Напомним, что Роналду состоит в отношениях с 31-летней Родригес с 2016 года, воспитывая двух общих дочерей. Также у португальца есть ещё трое детей: два сына и дочь. 11 августа сама модель и инфлюэнсер сообщила на своей страничке в соцсети о том, что получила от звёздного футболиста предложение руки и сердца.
15 августа Daily Mail сообщила о том, что «Кри Ро» потратил на подарки для своей невесты Джорджины сумму в 366 тысяч долларов.