«Бавария» со счетом 5:0 разгромила «Гамбург» в 3-м туре Бундеслиги, у Кейна дубль

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Гамбург».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер. Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

На третьей минуте вингер Серж Гнабри открыл счёт. На девятой минуте опорник Александар Павлович удвоил преимущество «Баварии». На 26-й минуте нападающий Харри Кейн реализовал пенальти. На 29-й минуте новичок команды Луис Диас забил четвёртый мяч. На 62-й минуте Кейн оформил дубль.

«Бавария» одержала третью победу в трёх турах и поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с единственным очком на старте сезона располагается на 17-й строчке.

Бавария
5:0
Первый тайм: 4:0
Гамбург
Футбол, Германия, 3-й тур
13.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Мерлин Польцин
Голы
Бавария
Серж Гнабри
(Конрад Лаймер)
3′
Александр Павлович
(Гарри Кейн)
9′
Гарри Кейн
26′
Луис Диас
(Йозуа Киммих)
29′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
62′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
90+1′
14
Луис Диас
76′
23
Саша Боэ
7
Серж Гнабри
46′
22
Рафаэл Геррейру
64′
20
Том Бишоф
9
Гарри Кейн
64′
42
Леннарт Карл
2
Дайот Упамекано
27′
46′
11
Николас Джексон
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
17
Вармед Омари
44
Лука Вушкович
2
Вильям Микельбренсис
28
Миро Мухайм
86′
21
Николай Ремберг
22
Абубака Сумаоро
1′
46′
8
Даниэль Эльфадли
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
76′
9
Роберт Глатцель
20
Фабиу Виейра
76′
45
Фабио Бальде
38
Александр Рессинг-Лелесиит
46′
23
Йонас Мефферт
24
Николас Капальдо
46′
14
Райан Филипп
Статистика
Бавария
Гамбург
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
12
2
Угловые
5
3
Фолы
11
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти