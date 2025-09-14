Ричмонд
«Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, одолев «Вильярреал» в матче 4-го тура

Завершился матч 4-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На девятой минуте полузащитник «матрасников» Пабло Барриос открыл счёт в матче. На 52-й минуте аргентинский новичок команды Николас Гонсалес удвоил преимущество мадридцев.

Таким образом, «Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге сезона-2025/2026, доведя количество набранных очков до пяти в четырёх стартовых турах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на четвёртой строчке с семью очками.

Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
Футбол, Испания, 4-й тур
13.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Атлетико
Пабло Барриос
(Хулиан Альварес)
9′
Николас Гонсалес
(Маркос Льоренте)
52′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
20
Джулиано Симеоне
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
6
Коке
7
Антуан Гризманн
3
Маттео Руджери
73′
76′
17
Давид Ганцко
83′
21
Хави Галан
23
Николас Гонсалес
76′
4
Конор Галлахер
24
Робен Ле Норман
77′
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
32′
46′
9
Александр Серлот
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
84′
17
Тейджон Бьюкенен
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
65′
10
Даниэль Парехо
24′
23
Серхи Кардона
79′
24
Альфонсо Педраса
90+4′
20
Альберто Молейро
64′
14
Санти Комесанья
16
Томас Партей
64′
18
Пап Гей
19
Николя Пепе
64′
22
Айосе Перес
9
Жорж Микаутадзе
79′
21
Тани Олувасейи
Статистика
Атлетико
Вильярреал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
1
Угловые
8
3
Фолы
12
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти