«Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, одолев «Вильярреал» в матче 4-го тура

Таким образом, «Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге сезона-2025/2026, доведя количество набранных очков до пяти в четырёх стартовых турах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на четвёртой строчке с семью очками.