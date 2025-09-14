«Ливерпуль» победил аутсайдера благодаря голу Салаха на 95-й минуте

«Ливерпуль» победил «Бернли» в гостевом матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч завершился со счетом 0:1. Гол на 95-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.
Хозяева с 84-й минуты играли вдесятером после удаления Лесли Угочукву.
«Ливерпуль» с четырьмя победами в четырех матчах остался лидером турнирной таблицы, его следующим соперником в лиге будет «Эвертон» 20 сентября.
«Бернли» проиграл три матча из четырех и с тремя очками остался на 17-й строчке. В следующем матче он сыграет с «Ноттингем Форест».
Действующий чемпион «Ливерпуль» начал сезон с проигрыша «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:3, после пенальти) 10 августа.
Скотт Паркер
Арне Слот
Мохамед Салах
90+5′
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
3
Квилиндси Хартман
18
Яльмар Экдаль
29
Джош Лоран
5
Максим Эстев
8
Лесли Угочукву
16′
84′
17
Лум Чауна
62′
16
Флорентину
11
Джейдон Энтони
89′
27
Армандо Бройя
9
Лайл Фостер
86′
4
Джо Уорралл
24
Джош Каллен
62′
28
Ханнибал Межбри
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
6
Милош Керкез
22′
38′
26
Эндрю Робертсон
7
Флориан Вирц
87′
30
Джереми Фримпонг
22
Юго Экитике
72′
14
Федерико Кьеза
5
Ибраима Конате
87′
73
Рио Нгумоха
10
Алексис Макаллистер
46′
12
Конор Брэдли
76′
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти