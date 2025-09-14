«Ливерпуль» победил аутсайдера благодаря голу Салаха на 95-й минуте

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.42
П2
2.61
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.53
П2
7.79
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
4.35
Футбол. Испания
перерыв
Леванте
2
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.20
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
6.20
X
2.05
П2
2.87
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
2
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
66.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
3.86
X
1.85
П2
4.66
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.50
П2
100.00
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.28
П2
5.00
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.01
П2
3.22
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.60
П2
2.03
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.03
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.71
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.24
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» победил аутсайдера благодаря голу Салаха на 95-й минуте

Салах реализовал пенальти в ворота «Бернли» на 95-й минуте и продлил победную серию «Ливерпуля» до четырех матчей.

Источник: Getty Images

«Ливерпуль» победил «Бернли» в гостевом матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 0:1. Гол на 95-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

Хозяева с 84-й минуты играли вдесятером после удаления Лесли Угочукву.

«Ливерпуль» с четырьмя победами в четырех матчах остался лидером турнирной таблицы, его следующим соперником в лиге будет «Эвертон» 20 сентября.

«Бернли» проиграл три матча из четырех и с тремя очками остался на 17-й строчке. В следующем матче он сыграет с «Ноттингем Форест».

Действующий чемпион «Ливерпуль» начал сезон с проигрыша «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:3, после пенальти) 10 августа.

Бернли
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 4
14.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Turf Moor
Главные тренеры
Скотт Паркер
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
90+5′
Составы команд
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
3
Квилиндси Хартман
18
Яльмар Экдаль
29
Джош Лоран
5
Максим Эстев
8
Лесли Угочукву
16′
84′
17
Лум Чауна
62′
16
Флорентину
11
Джейдон Энтони
89′
27
Армандо Бройя
9
Лайл Фостер
86′
4
Джо Уорралл
24
Джош Каллен
62′
28
Ханнибал Межбри
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
6
Милош Керкез
22′
38′
26
Эндрю Робертсон
7
Флориан Вирц
87′
30
Джереми Фримпонг
22
Юго Экитике
72′
14
Федерико Кьеза
5
Ибраима Конате
87′
73
Рио Нгумоха
10
Алексис Макаллистер
46′
12
Конор Брэдли
76′
Статистика
Бернли
Ливерпуль
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
3
27
Удары в створ
0
4
Угловые
1
13
Фолы
9
9
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти