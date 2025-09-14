Дебютный гол младшего брата Мбаппе принес «Лиллю» победу в Лиге 1

«Лилль» одержал третью победу на старте чемпионата Франции, обыграв в четвертом туре «Тулузу».
Матч завершился со счетом 2:1.
«Тулуза» вела с 50-й минуты после гола Франка Магри, но у «Лилля» на 90-й минуте пенальти реализовал Набиль Бенталеб, а в компенсированное время отличился 18-летний Этан Мбаппе (90+9).
Бенталеб и Мбаппе вышли на поле на 81-й минуте.
«Тулуза» с 80-й минуты играла вдесятером после удаления Алексиса Восса.
Этан Мбаппе, младший брат Килиана Мбаппе, играет за «Лилль» второй сезон. Для него это первый гол за команду в чемпионате Франции.
«Лилль» набрал 10 очков и временно возглавил турнирную таблицу (до окончания матча ПСЖ).
«Лилль» смог забить в 44-й игре чемпионата подряд — это самая длинная продолжающаяся результативная серия среди команд топ-5 лиг Европы, отмечает L'Equipe.
Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал».
Брюно Женезьо
Карлес Мартинес
Набиль Бенталеб
90′
Итан Мбаппе
(Осаме Сахрауи)
90+9′
Франк Магри
51′
1
Берке Озер
2
Аисса Манди
15
Ромен Перро
9
Оливье Жиру
83′
3
Натан Нгой
21
Бенжамен Андре
7
Матиас Фернандес
81′
6
Набиль Бенталеб
27
Фелиш Коррея
81′
8
Итан Мбаппе
17
Нгал`айель Мукау
62′
29
Хамза Игамане
4
Александру
45′
18
Шансель Мбемба
90+6′
32
Айюб Буадди
81′
11
Осаме Сахрауи
50
Гийом Ресте
57′
2
Расмус Николайсен
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
15
Арон Деннум
23′
10
Янн Гбоо
23
Кристиан Кассерес
24
Дайанн Металь
89′
19
Джибриль Сидибе
9
Франк Магри
88′
89′
77
Марио Сауэр
11
Сантьяго Идальго
55′
22
Рафик Мессали
72′
12
Уоррен Каманзи
17
Абу Франсис
72′
45
Алексис Восса
80′
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
