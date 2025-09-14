Дебютный гол младшего брата Мбаппе принес «Лиллю» победу в Лиге 1

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.62
П2
4.10
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.85
П2
6.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
67.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Вердер
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
8.00
П2
1.22
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
1
:
Париж
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.65
П2
1.38
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
1.70
П2
7.75
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.61
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.36
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Дебютный гол младшего брата Мбаппе принес «Лиллю» победу в Лиге 1

«Лилль» победил «Тулузу» и временно возглавил турнирную таблицу. Победный мяч на 99-й минуте забил Этан Мбаппе.

Источник: Getty Images

«Лилль» одержал третью победу на старте чемпионата Франции, обыграв в четвертом туре «Тулузу».

Матч завершился со счетом 2:1.

«Тулуза» вела с 50-й минуты после гола Франка Магри, но у «Лилля» на 90-й минуте пенальти реализовал Набиль Бенталеб, а в компенсированное время отличился 18-летний Этан Мбаппе (90+9).

Бенталеб и Мбаппе вышли на поле на 81-й минуте.

«Тулуза» с 80-й минуты играла вдесятером после удаления Алексиса Восса.

Этан Мбаппе, младший брат Килиана Мбаппе, играет за «Лилль» второй сезон. Для него это первый гол за команду в чемпионате Франции.

«Лилль» набрал 10 очков и временно возглавил турнирную таблицу (до окончания матча ПСЖ).

«Лилль» смог забить в 44-й игре чемпионата подряд — это самая длинная продолжающаяся результативная серия среди команд топ-5 лиг Европы, отмечает L'Equipe.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал».

Лилль
2:1
Первый тайм: 0:0
Тулуза
Футбол, Франция, 4-й тур
14.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Карлес Мартинес
Голы
Лилль
Набиль Бенталеб
90′
Итан Мбаппе
(Осаме Сахрауи)
90+9′
Тулуза
Франк Магри
51′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
2
Аисса Манди
15
Ромен Перро
9
Оливье Жиру
83′
3
Натан Нгой
21
Бенжамен Андре
7
Матиас Фернандес
81′
6
Набиль Бенталеб
27
Фелиш Коррея
81′
8
Итан Мбаппе
17
Нгал`айель Мукау
62′
29
Хамза Игамане
4
Александру
45′
18
Шансель Мбемба
90+6′
32
Айюб Буадди
81′
11
Осаме Сахрауи
Тулуза
50
Гийом Ресте
57′
2
Расмус Николайсен
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
15
Арон Деннум
23′
10
Янн Гбоо
23
Кристиан Кассерес
24
Дайанн Металь
89′
19
Джибриль Сидибе
9
Франк Магри
88′
89′
77
Марио Сауэр
11
Сантьяго Идальго
55′
22
Рафик Мессали
72′
12
Уоррен Каманзи
17
Абу Франсис
72′
45
Алексис Восса
80′
Статистика
Лилль
Тулуза
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
5
4
Угловые
7
6
Фолы
12
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти