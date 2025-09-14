«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Хвича травмировался и был заменён на 30-й минуте

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.30
П2
16.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.90
П2
11.00
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.62
П2
4.80
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.59
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.45
П2
10.50
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Хвича травмировался и был заменён на 30-й минуте

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 2:0 праздновали действующие чемпионы страны.

На 15-й минуте нападающий Брэдли Баркола с передачи хавбека Витиньи открыл счёт. На 30-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменён. На 51-й минуте Баркола оформил дубль, вновь поразив ворота с передачи Витиньи. На 57-й и 70-й минутах поле из-за травм покинули также полузащитник Ли Кан Ин и защитник Лукас Бералдо.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками в четырёх играх. В активе «Ланса» осталось шесть набранных очков.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ланс
Футбол, Франция, 4-й тур
14.09.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Пьер Саж
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
15′
Брэдли Барколя
51′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
38′
6
Илья Забарный
33
Уоррен Заир-Эмери
71′
25
Нуну Мендеш
19
Ли Кан Ин
57′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
30′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
71′
8
Фабиан Руис
4
Лукас Бералдо
71′
87
Жоау Невеш
Ланс
40
Робин Риссер
24
Жонатан Гради
20
Маланг Сарр
6
Самсон Байду
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
2
Рубен Агилар
66′
23
Сауд Абдулхамид
14
Маттье Юдоль
80′
35
Антони Бермон
11
Одсонн Эдуар
5′
66′
38
Райан Фофана
10
Флориан Товен
18′
80′
22
Весли Саид
29
Морган Гилавоги
46′
19
Абдалла Сима
Статистика
ПСЖ
Ланс
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
6
3
Угловые
4
3
Фолы
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти