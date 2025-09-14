«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Хвича травмировался и был заменён на 30-й минуте

На 15-й минуте нападающий Брэдли Баркола с передачи хавбека Витиньи открыл счёт. На 30-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменён. На 51-й минуте Баркола оформил дубль, вновь поразив ворота с передачи Витиньи. На 57-й и 70-й минутах поле из-за травм покинули также полузащитник Ли Кан Ин и защитник Лукас Бералдо.