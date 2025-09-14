«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Хвича травмировался и был заменён на 30-й минуте

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 2:0 праздновали действующие чемпионы страны.
На 15-й минуте нападающий Брэдли Баркола с передачи хавбека Витиньи открыл счёт. На 30-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменён. На 51-й минуте Баркола оформил дубль, вновь поразив ворота с передачи Витиньи. На 57-й и 70-й минутах поле из-за травм покинули также полузащитник Ли Кан Ин и защитник Лукас Бералдо.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками в четырёх играх. В активе «Ланса» осталось шесть набранных очков.
Футбол, Франция, 4-й тур
14.09.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Пьер Саж
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
15′
Брэдли Барколя
51′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
38′
6
Илья Забарный
33
Уоррен Заир-Эмери
71′
25
Нуну Мендеш
19
Ли Кан Ин
57′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
30′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
71′
8
Фабиан Руис
4
Лукас Бералдо
71′
87
Жоау Невеш
Ланс
40
Робин Риссер
24
Жонатан Гради
20
Маланг Сарр
6
Самсон Байду
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
2
Рубен Агилар
66′
23
Сауд Абдулхамид
14
Маттье Юдоль
80′
35
Антони Бермон
11
Одсонн Эдуар
5′
66′
38
Райан Фофана
10
Флориан Товен
18′
80′
22
Весли Саид
29
Морган Гилавоги
46′
19
Абдалла Сима
Статистика
ПСЖ
Ланс
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
6
3
Угловые
4
3
Фолы
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
