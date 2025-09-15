Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги

«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Getty Images

Встреча, которая прошла на стадионе Йохана Кройфа в Сан-Жоан-Деспи вместимостью 6 тысяч зрителей, завершилась со счётом 6:0.

Дубли оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.

«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 10 очков и идёт второй в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия», которую возглавляет Карлос Корберан, с четырьмя очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре 21 сентября сине-гранатовые примут «Хетафе», «летучие мыши» днём ранее сыграют дома с «Атлетиком» из Бильбао.

Барселона
6:0
Первый тайм: 1:0
Валенсия
Футбол, Испания, 4-й тур
14.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Stadium
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Карлос Корберан
Голы
Барселона
Фермин Лопес
(Ферран Торрес)
29′
Рафинья
(Маркус Рэшфорд)
53′
Фермин Лопес
(Марк Касадо)
56′
Рафинья
66′
Роберт Левандовски
(Дани Ольмо)
76′
Роберт Левандовски
(Марк Берналь)
86′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
16
Фермин Лопес
24
Эрик Гарсия
5
Пау Кубарси
17
Марк Касадо
35
Херард Мартин
74′
26
Йофре Торрентс
19
Руни Барджи
46′
11
Рафинья
14
Маркус Рэшфорд
68′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
68′
9
Роберт Левандовски
8
Педри
81′
28
Марк Берналь
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
14
Хосе Гайя
22
Батист Сантамария
5
Сезар Таррега
3
Хосе Копете
4
Муктар Диакаби
41′
65′
12
Тьерри Коррейа
16
Диего Лопес
57′
23
Филип Угринич
8
Хави Герра
57′
11
Луис Риоха
9
Уго Дуро
77′
15
Лукас Бельтран
7
Арно Груневелд
57′
17
Ларджи Рамазани
Статистика
Барселона
Валенсия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
10
1
Угловые
5
4
Фолы
9
8
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти