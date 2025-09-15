«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги

Встреча, которая прошла на стадионе Йохана Кройфа в Сан-Жоан-Деспи вместимостью 6 тысяч зрителей, завершилась со счётом 6:0.
Дубли оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.
«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 10 очков и идёт второй в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия», которую возглавляет Карлос Корберан, с четырьмя очками располагается на 15-й строчке.
В следующем туре 21 сентября сине-гранатовые примут «Хетафе», «летучие мыши» днём ранее сыграют дома с «Атлетиком» из Бильбао.
Футбол, Испания, 4-й тур
14.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Stadium
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Карлос Корберан
Голы
Барселона
Фермин Лопес
(Ферран Торрес)
29′
Рафинья
(Маркус Рэшфорд)
53′
Фермин Лопес
(Марк Касадо)
56′
Рафинья
66′
Роберт Левандовски
(Дани Ольмо)
76′
Роберт Левандовски
(Марк Берналь)
86′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
16
Фермин Лопес
24
Эрик Гарсия
5
Пау Кубарси
17
Марк Касадо
35
Херард Мартин
74′
26
Йофре Торрентс
19
Руни Барджи
46′
11
Рафинья
14
Маркус Рэшфорд
68′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
68′
9
Роберт Левандовски
8
Педри
81′
28
Марк Берналь
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
14
Хосе Гайя
22
Батист Сантамария
5
Сезар Таррега
3
Хосе Копете
4
Муктар Диакаби
41′
65′
12
Тьерри Коррейа
16
Диего Лопес
57′
23
Филип Угринич
8
Хави Герра
57′
11
Луис Риоха
9
Уго Дуро
77′
15
Лукас Бельтран
7
Арно Груневелд
57′
17
Ларджи Рамазани
Статистика
Барселона
Валенсия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
10
1
Угловые
5
4
Фолы
9
8
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
