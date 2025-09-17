Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» получил рекордные доходы по итогам прошлого сезона

Рекордная сумма составила £666,5 млн.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» зафиксировал рекордные доходы в размере £666,5 млн по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил телеканал Sky Sports со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Причиной роста доходов стала сделка с титульным спонсором Snapdragon, а также продажа высокооплачиваемых игроков и масштабная реструктуризация, в ходе которой было сокращено около 300 сотрудников. Ранее миноритарный владелец клуба Джим Рэтклифф заявил, что команда рискует остаться без денег до конца 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» понес общие убытки в размере £33 млн, что при этом меньше дефицита в размере £113 млн в 2024 году.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне не играл в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге занял 15-е место, что стало худшим результатом в чемпионате с сезона-1973/74.