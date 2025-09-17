«Манчестер Юнайтед» получил рекордные доходы по итогам прошлого сезона

Причиной роста доходов стала сделка с титульным спонсором Snapdragon, а также продажа высокооплачиваемых игроков и масштабная реструктуризация, в ходе которой было сокращено около 300 сотрудников. Ранее миноритарный владелец клуба Джим Рэтклифф заявил, что команда рискует остаться без денег до конца 2025 года.