«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Встреча прошла в пятницу в Севилье и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бетиса». В составе хозяев отличились Кучо Эрнандес (7-я минута) и Пабло Форнальс (69), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер «Реал Сосьедад» Алехандро Ремиро (49). У гостей гол на свой счет записал Браис Мендес (13).