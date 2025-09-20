Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
09:45
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
12:00
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, в гостях проиграл «Бетису» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в пятницу в Севилье и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бетиса». В составе хозяев отличились Кучо Эрнандес (7-я минута) и Пабло Форнальс (69), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер «Реал Сосьедад» Алехандро Ремиро (49). У гостей гол на свой счет записал Браис Мендес (13).

Захарян вышел на замену на 66-й минуте и результативными действиями не отметился. Россиянин провел свой второй матч в текущем сезоне.

«Бетис» (9 очков) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (2), потерпевший третье поражение подряд, располагается на 17-й позиции.

В шестом туре «Реал Сосьедад» примет «Мальорку» 24 сентября. «Бетис» свою игру шестого тура против «Сельты» (1:1) провел 27 августа.

Бетис
3:1
Первый тайм: 1:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 5-й тур
19.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio La Cartuja
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Серхио Франсиско
Голы
Бетис
Хуан Камило Эрнандес
(Джовани Ло Сельсо)
7′
Алекс Ремиро
49′
Пабло Форнальс
(Эктор Бельерин)
69′
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
(Андер Барренечеа)
13′
Составы команд
Бетис
25
Пау Лопес
2
Эктор Бельерин
10
Абде Эззалзули
19
Хуан Камило Эрнандес
4
Бернарду де Соуза Натан
39′
14
Софьян Амрабат
34′
23
Хуниор Фирпо
66′
70′
16
Валентин Гомес
7
Матеус дос Сантос Антони
71′
52
Пабло Гарсия
20
Джовани Ло Сельсо
86′
17
Родриго Рикельме
3
Диего Льоренте
46′
5
Марк Бартра
8
Пабло Форнальс
70′
21
Марк Рока
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
23
Брайс Мендес
7′
5
Игор Субельдия
54′
16
Дуйе Чалета-Цар
71′
10
Микель Ойярсабаль
2
Хон Арамбуру
26′
75′
6
Ариц Элустондо
28
Пабло Марин
18′
66′
21
Арсен Захарян
4
Хон Горротчатеги
34′
58′
18
Карлос Солер
86′
14
Такэфуса Кубо
66′
24
Лука Сучич
7
Андер Барренечеа
58′
11
Гонсалу Гедеш
Статистика
Бетис
Реал Сосьедад
Желтые карточки
3
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
6
5
Угловые
3
5
Фолы
7
20
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти