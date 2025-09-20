«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, в гостях проиграл «Бетису» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в пятницу в Севилье и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бетиса». В составе хозяев отличились Кучо Эрнандес (7-я минута) и Пабло Форнальс (69), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер «Реал Сосьедад» Алехандро Ремиро (49). У гостей гол на свой счет записал Браис Мендес (13).
Захарян вышел на замену на 66-й минуте и результативными действиями не отметился. Россиянин провел свой второй матч в текущем сезоне.
«Бетис» (9 очков) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (2), потерпевший третье поражение подряд, располагается на 17-й позиции.
В шестом туре «Реал Сосьедад» примет «Мальорку» 24 сентября. «Бетис» свою игру шестого тура против «Сельты» (1:1) провел 27 августа.
Мануэль Пеллегрини
Серхио Франсиско
Хуан Камило Эрнандес
(Джовани Ло Сельсо)
7′
Алекс Ремиро
49′
Пабло Форнальс
(Эктор Бельерин)
69′
Брайс Мендес
(Андер Барренечеа)
13′
25
Пау Лопес
2
Эктор Бельерин
10
Абде Эззалзули
19
Хуан Камило Эрнандес
4
Бернарду де Соуза Натан
39′
14
Софьян Амрабат
34′
23
Хуниор Фирпо
66′
70′
16
Валентин Гомес
7
Матеус дос Сантос Антони
71′
52
Пабло Гарсия
20
Джовани Ло Сельсо
86′
17
Родриго Рикельме
3
Диего Льоренте
46′
5
Марк Бартра
8
Пабло Форнальс
70′
21
Марк Рока
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
23
Брайс Мендес
7′
5
Игор Субельдия
54′
16
Дуйе Чалета-Цар
71′
10
Микель Ойярсабаль
2
Хон Арамбуру
26′
75′
6
Ариц Элустондо
28
Пабло Марин
18′
66′
21
Арсен Захарян
4
Хон Горротчатеги
34′
58′
18
Карлос Солер
86′
14
Такэфуса Кубо
66′
24
Лука Сучич
7
Андер Барренечеа
58′
11
Гонсалу Гедеш
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти