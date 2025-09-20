Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм» в Бундеслиге

Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
39.00
X
19.00
П2
1.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.78
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.27
П2
2.27
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.17
П2
3.76
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.42
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.91
П2
5.38
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.50
П2
1.57
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.29
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.74
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм» в Бундеслиге

Кейн оформил хет-трик в победном матче «Баварии» против «Хоффенхайма».

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Гари Кейн, забивший с игры на 44-й минуте и дважды реализовавший пенальти (48-я и 77-я минуты), еще один мяч в активе Сержа Гнабри (90+9). Гол хозяев на счету Владимира Цоуфала (82).

В четырех матчах Бундеслиги в новом сезоне Кейн забил восемь мячей.

«Бавария» продлила стартовую победную серию до четырех матчей и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Хоффенхайм» (6 очков) располагается на восьмой позиции.

Результаты других матчей:

«Аугсбург» — «Майнц» — 1:4;

«Вердер» — «Фрайбург» — 0:3;

«Гамбург» — «Хайденхайм» — 2:1.

Хоффенхайм
1:4
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, 4-й тур
20.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
PreZero Arena
Главные тренеры
Кристиан Ильцер
Венсан Компани
Голы
Хоффенхайм
Владимир Цоуфал
82′
Бавария
Гарри Кейн
44′
Гарри Кейн
48′
Гарри Кейн
77′
Серж Гнабри
90+9′
Составы команд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
13
Фернандес Бернарду
29
Базумана Туре
22
Александр Прасс
2
Робин Гранач
21
Альбиан Хайдари
34
Владимир Цоуфал
9′
83′
25
Кевин Акпогума
7
Леон Авдуллаху
83′
17
Умут Тохумджу
18
Ваутер Бюргер
78′
6
Гриша Премель
11
Фисник Асллани
78′
9
Ила Бебу
10
Мухаммед Дамар
66′
27
Андрей Крамарич
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
14
Луис Диас
12′
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
23
Саша Боэ
86′
20
Том Бишоф
42
Леннарт Карл
62′
6
Йозуа Киммих
11
Николас Джексон
62′
7
Серж Гнабри
3
Ким Мин Джэ
69′
2
Дайот Упамекано
8
Леон Горецка
29′
62′
17
Майкл Олисе
Статистика
Хоффенхайм
Бавария
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
18
Удары в створ
4
10
Угловые
5
5
Фолы
17
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Хартманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти