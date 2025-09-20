Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм» в Бундеслиге

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Гари Кейн, забивший с игры на 44-й минуте и дважды реализовавший пенальти (48-я и 77-я минуты), еще один мяч в активе Сержа Гнабри (90+9). Гол хозяев на счету Владимира Цоуфала (82).
В четырех матчах Бундеслиги в новом сезоне Кейн забил восемь мячей.
«Бавария» продлила стартовую победную серию до четырех матчей и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Хоффенхайм» (6 очков) располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
«Аугсбург» — «Майнц» — 1:4;
«Вердер» — «Фрайбург» — 0:3;
«Гамбург» — «Хайденхайм» — 2:1.
