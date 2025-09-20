Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм» в Бундеслиге

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Гари Кейн, забивший с игры на 44-й минуте и дважды реализовавший пенальти (48-я и 77-я минуты), еще один мяч в активе Сержа Гнабри (90+9). Гол хозяев на счету Владимира Цоуфала (82).