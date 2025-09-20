Голкипер «Фрайбурга» побил рекорд бундеслиги, отразив 5 пенальти подряд

Голкипер «Фрайбурга» Ноа Атуболу стал новым рекордсменом чемпионата Германии по футболу, отразив пять пенальти подряд. Об этом сообщает Opta.
23-летний Атуболу 20 сентября отразил 11-метровый удар полузащитника «Вердера» Романо Шмида на 59-й минуте матча четвертого тура. «Фрайбург» в итоге победил со счетом 3:0.
Ранее четыре пенальти подряд в бундеслиге отражали Томас Зандер, Ханс-Йорг Бутт, Франк Рост и Бернд Лено.
«Фрайбург» занимает шестое место в чемпионате Германии, набрав шесть очков в четырех турах.
Футбол, Германия, 4-й тур
20.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Хорст Штеффен
Юлиан Шустер
Голы
Фрайбург
Винченцо Грифо
33′
Чуквубуике Адаму
(Винченцо Грифо)
54′
Карим Кулибали
75′
Нереализованные пенальти
Вердер
Романо Шмид
59′
Составы команд
Вердер
30
Мио Бакхаус
27
Феликс Агу
71′
18
Кэмерон Пуэртас
36′
17
Марко Грюлль
49′
32
Марко Фридль
31
Карим Кулибали
3
Юкинари Сугавара
73′
24
Патрис Чович
11
Джастин Нджинма
60′
23
Исаак Шмидт
20
Романо Шмид
73′
9
Кеке Топп
6
Йенс Стаге
48′
60′
44
Виктор Бонифейс
90′
14
Сенне Линен
77′
10
Леонардо Биттенкурт
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
17
Лукас Кюблер
81′
33
Жорди Макенго
9
Лукас Хелер
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
19
Никлас Бесте
35′
68′
29
Филипп Трой
32
Винченцо Грифо
68′
7
Дерри Шерхант
20
Чуквубуике Адаму
85′
31
Игор Матанович
3
Филипп Линхарт
90′
5
Антони Юнг
6
Патрик Остераге
84′
18
Эрен Динкчи
Статистика
Вердер
Фрайбург
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
5
5
Угловые
2
0
Фолы
13
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Тимо Герах
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти