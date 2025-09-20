Голкипер «Фрайбурга» побил рекорд бундеслиги, отразив 5 пенальти подряд

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Брест
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.35
П2
5.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
66.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.94
П2
1.48
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
90.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Севилья
2
Все коэффициенты
П1
29.00
X
4.50
П2
1.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Осасуна
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.70
П2
15.00
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.90
П2
1.80
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.52
П2
3.85
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.12
П2
2.39
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.56
П2
3.07
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Голкипер «Фрайбурга» побил рекорд бундеслиги, отразив 5 пенальти подряд

23-летний Ноа Атуболу в четвертом туре отразил удар полузащитника «Вердера» Романо Шмида.

Источник: РБК Спорт

Голкипер «Фрайбурга» Ноа Атуболу стал новым рекордсменом чемпионата Германии по футболу, отразив пять пенальти подряд. Об этом сообщает Opta.

23-летний Атуболу 20 сентября отразил 11-метровый удар полузащитника «Вердера» Романо Шмида на 59-й минуте матча четвертого тура. «Фрайбург» в итоге победил со счетом 3:0.

Ранее четыре пенальти подряд в бундеслиге отражали Томас Зандер, Ханс-Йорг Бутт, Франк Рост и Бернд Лено.

«Фрайбург» занимает шестое место в чемпионате Германии, набрав шесть очков в четырех турах.

Вердер
0:3
Первый тайм: 0:1
Фрайбург
Футбол, Германия, 4-й тур
20.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Хорст Штеффен
Юлиан Шустер
Голы
Фрайбург
Винченцо Грифо
33′
Чуквубуике Адаму
(Винченцо Грифо)
54′
Карим Кулибали
75′
Нереализованные пенальти
Вердер
Романо Шмид
59′
Составы команд
Вердер
30
Мио Бакхаус
27
Феликс Агу
71′
18
Кэмерон Пуэртас
36′
17
Марко Грюлль
49′
32
Марко Фридль
31
Карим Кулибали
3
Юкинари Сугавара
73′
24
Патрис Чович
11
Джастин Нджинма
60′
23
Исаак Шмидт
20
Романо Шмид
73′
9
Кеке Топп
6
Йенс Стаге
48′
60′
44
Виктор Бонифейс
90′
14
Сенне Линен
77′
10
Леонардо Биттенкурт
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
17
Лукас Кюблер
81′
33
Жорди Макенго
9
Лукас Хелер
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
19
Никлас Бесте
35′
68′
29
Филипп Трой
32
Винченцо Грифо
68′
7
Дерри Шерхант
20
Чуквубуике Адаму
85′
31
Игор Матанович
3
Филипп Линхарт
90′
5
Антони Юнг
6
Патрик Остераге
84′
18
Эрен Динкчи
Статистика
Вердер
Фрайбург
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
5
5
Угловые
2
0
Фолы
13
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Тимо Герах
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти