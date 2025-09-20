Ричмонд
«Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче Серии А

«Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче Серии А со счетом 1:1.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туринский «Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Вероне и завершилась со счетом 1:1. В составе «Ювентуса» мяч забил Франсишку Консейсан (19-я минута). У хозяев пенальти реализовал Гифт Орбан (44), для которого гол стал дебютным в чемпионате Италии. Футболист перешел в «Верону» из немецкого «Хоффенхайма» во время летнего трансферного окна.

«Ювентус» с 10 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Верона» (3) располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 27 сентября примет «Аталанту». Днем позже «Верона» сыграет в гостях с «Ромой».

В другом матче «Болонья» на домашнем поле обыграла «Дженоа» со счетом 2:1.

Верона
1:1
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, 4-й тур
20.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Игор Тудор
Голы
Верона
Гифт Орбан
44′
Ювентус
Франсишку Консейсау
(Кефрен Тюрам)
19′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Унаи Нуньес
3
Мартин Фресе
15
Виктор Нельссон
12
Домагой Брадарич
24
Антуан Бернед
76′
7
Рафик Бельгали
78′
20
Григорис Кастанос
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
7′
77′
36
Шейх Ньясс
8
Суат Сердар
90′
4
Хесус Сантьяго
17
Джоване
63′
9
Амин Сарр
16
Гифт Орбан
45+2′
90′
72
Джуниор Аджайи
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
39′
4
Федерико Гатти
9′
27
Андреа Камбьясо
10
Кенан Йылдыз
25
Жоао Мариу
83′
11
Эдон Жегрова
9
Душан Влахович
57′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
46′
8
Тен Копмейнерс
65′
19
Кефрен Тюрам
57′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
70′
30
Жонатан Давид
Статистика
Верона
Ювентус
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
4
4
Угловые
5
3
Фолы
18
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Рапуано
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти