«Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче Серии А

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туринский «Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Вероне и завершилась со счетом 1:1. В составе «Ювентуса» мяч забил Франсишку Консейсан (19-я минута). У хозяев пенальти реализовал Гифт Орбан (44), для которого гол стал дебютным в чемпионате Италии. Футболист перешел в «Верону» из немецкого «Хоффенхайма» во время летнего трансферного окна.
«Ювентус» с 10 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Верона» (3) располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» 27 сентября примет «Аталанту». Днем позже «Верона» сыграет в гостях с «Ромой».
В другом матче «Болонья» на домашнем поле обыграла «Дженоа» со счетом 2:1.
Паоло Дзанетти
Игор Тудор
Гифт Орбан
44′
Франсишку Консейсау
(Кефрен Тюрам)
19′
1
Лоренцо Монтипо
5
Унаи Нуньес
3
Мартин Фресе
15
Виктор Нельссон
12
Домагой Брадарич
24
Антуан Бернед
76′
7
Рафик Бельгали
78′
20
Григорис Кастанос
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
7′
77′
36
Шейх Ньясс
8
Суат Сердар
90′
4
Хесус Сантьяго
17
Джоване
63′
9
Амин Сарр
16
Гифт Орбан
45+2′
90′
72
Джуниор Аджайи
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
39′
4
Федерико Гатти
9′
27
Андреа Камбьясо
10
Кенан Йылдыз
25
Жоао Мариу
83′
11
Эдон Жегрова
9
Душан Влахович
57′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
46′
8
Тен Копмейнерс
65′
19
Кефрен Тюрам
57′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
70′
30
Жонатан Давид
Главный судья
Антонио Рапуано
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти