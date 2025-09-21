«Милан» разгромил «Удинезе» в матче Серии А

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты «Милана» на выезде разгромили «Удинезе» в матче четвертого тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Удине и завершилась победой гостей со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Кристиан Пулишич (40-я и 53-я минуты), также голом отметился Юссуф Фофана (46).
«Милан» (9 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (7), потерпевший первое поражение в сезоне, занимает шестую позицию.
В следующем туре «Милан» 23 сентября примет «Лечче», «Удинезе» в этот же день дома сыграет против «Палермо».
Футбол, Италия, 4-й тур
20.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
39′
Юссуф Фофана
(Кристиан Пулишич)
46′
Кристиан Пулишич
(Адриен Рабьо)
53′
Составы команд
Удинезе
90
Рэзван Сава
33
Джордан Земура
50′
6
Ойер Саррага
8
Йеспер Чельстрем
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
19
Кингсли Эхизибуэ
59′
59
Алессандро Дзаноли
32
Юрген Эккеленкамп
59′
10
Николо Дзаньоло
14
Артур Атта
30′
81′
38
Леннон Миллер
17
Икер Браво
46′
18
Адам Букса
9
Кинан Дэвис
59′
77
Руй Модесто
Милан
1
Пьетро Терраччано
23
Фикайо Томори
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
2
Первис Эступиньян
12
Адриен Рабьо
31
Страхиня Павлович
68′
5
Кони де Винтер
14
Лука Модрич
81′
24
Закари Атекаме
19
Юссуф Фофана
68′
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
63′
8
Рубен Лофтус-Чик
7
Сантьяго Хименес
62′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Удинезе
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
4
6
Угловые
1
4
Фолы
9
7
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти