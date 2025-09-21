«Милан» разгромил «Удинезе» в матче Серии А

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.00
П2
1.91
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.22
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.32
П2
2.22
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.69
П2
1.77
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.37
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.40
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.35
П2
4.80
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.10
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.75
П2
13.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Милан» разгромил «Удинезе» в матче Серии А

Дубль Пулишича помог «Милану» победить «Удинезе» в матче чемпионата Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты «Милана» на выезде разгромили «Удинезе» в матче четвертого тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Удине и завершилась победой гостей со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Кристиан Пулишич (40-я и 53-я минуты), также голом отметился Юссуф Фофана (46).

«Милан» (9 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (7), потерпевший первое поражение в сезоне, занимает шестую позицию.

В следующем туре «Милан» 23 сентября примет «Лечче», «Удинезе» в этот же день дома сыграет против «Палермо».

Удинезе
0:3
Первый тайм: 0:1
Милан
Футбол, Италия, 4-й тур
20.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
39′
Юссуф Фофана
(Кристиан Пулишич)
46′
Кристиан Пулишич
(Адриен Рабьо)
53′
Составы команд
Удинезе
90
Рэзван Сава
33
Джордан Земура
50′
6
Ойер Саррага
8
Йеспер Чельстрем
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
19
Кингсли Эхизибуэ
59′
59
Алессандро Дзаноли
32
Юрген Эккеленкамп
59′
10
Николо Дзаньоло
14
Артур Атта
30′
81′
38
Леннон Миллер
17
Икер Браво
46′
18
Адам Букса
9
Кинан Дэвис
59′
77
Руй Модесто
Милан
1
Пьетро Терраччано
23
Фикайо Томори
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
2
Первис Эступиньян
12
Адриен Рабьо
31
Страхиня Павлович
68′
5
Кони де Винтер
14
Лука Модрич
81′
24
Закари Атекаме
19
Юссуф Фофана
68′
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
63′
8
Рубен Лофтус-Чик
7
Сантьяго Хименес
62′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Удинезе
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
4
6
Угловые
1
4
Фолы
9
7
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти