Жодинские торпедовцы победили «Нафтан» на старте 23-го тура чемпионата Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-»БелАЗа" выиграли в первом поединке 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

После недавнего поражения от «Сморгони» (0:1) сегодня торпедовцы порадовали своих болельщиков победой над новополоцким «Нафтаном» со счетом 4:2. После сегодняшней виктории подопечные Дмитрия Молоша набрали 40 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Завтра дзержинский «Арсенал» в Борисове встретится с футболистами «Минска». В субботу, 27 сентября, лидер турнира «МЛ Витебск» сыграет на своем поле с мозырской «Славией», брестское «Динамо» примет на своей арене борисовский БАТЭ, а «Слуцк» у себя дома будет соперничать с «Витебском». Программа 23-го тура закроется тремя матчами 28 сентября: «Гомель» — «Молодечно», «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Ислочь».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (22 матча), «Динамо» (Минск) — 42 (21), «Славия» (Мозырь) — 41 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 40 (22), «Ислочь» (Минский район) — 39 (22). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 10 очков, в активе «Слуцка» на три балла больше, 17 очков у «Сморгони». В споре лучших бомбардиров впереди нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.

Торпедо-БелАЗ
4:2
Первый тайм: 0:0
Нафтан
Футбол, Беларусь, 23-й тур
25.09.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Торпедо
Главные тренеры
Юрий Пунтус
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти