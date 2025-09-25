Жодинские торпедовцы победили «Нафтан» на старте 23-го тура чемпионата Беларуси

Завтра дзержинский «Арсенал» в Борисове встретится с футболистами «Минска». В субботу, 27 сентября, лидер турнира «МЛ Витебск» сыграет на своем поле с мозырской «Славией», брестское «Динамо» примет на своей арене борисовский БАТЭ, а «Слуцк» у себя дома будет соперничать с «Витебском». Программа 23-го тура закроется тремя матчами 28 сентября: «Гомель» — «Молодечно», «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Ислочь».