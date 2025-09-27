Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц», одержав четвертую победу подряд в Бундеслиге

Для «Боруссии» эта победа стала четвертой подряд в Бундеслиге. Команда Нико Ковача набрала 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 2 очка. «Майнц» с 4 очками располагается на 13-й строчке.