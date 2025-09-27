Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.70
П2
2.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.02
П2
17.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
4
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.73
П2
2.39
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.94
П2
3.46
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.30
П2
4.55
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.82
П2
5.09
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.42
П2
1.56
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.74
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.42
П2
3.86
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц», одержав четвертую победу подряд в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Майнц» в матче 5-го тура чемпионата Германии.

Источник: Getty Images

Игра завершилась со счетом 0:2. В составе черно-желтых забитыми мячами отметились защитник Даниэль Свенссон на 27-й минуте и полузащитник Карим Адейеми на 40-й.

Хозяева с 67-й минуты играли вдесятером после удаления голкипера Робина Центнера за прямую красную карточку.

Для «Боруссии» эта победа стала четвертой подряд в Бундеслиге. Команда Нико Ковача набрала 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 2 очка. «Майнц» с 4 очками располагается на 13-й строчке.

Майнц
0:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Германия, 5-й тур
27.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Бо Хенриксен
Нико Ковач
Голы
Боруссия Д
Даниэль Свенссон
(Юлиан Брандт)
27′
Карим Адейеми
(Юлиан Брандт)
40′
Составы команд
Майнц
27
Робин Центнер
67′
21
Данни да Коста
30
Сильван Видмер
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
90′
5
Максим Ляйч
63′
16
Штефан Белль
25
Андреас Ханче-Ольсон
69′
1
Лассе Рисс
11
Арминдо Зиб
80′
15
Леннард Мэлони
10
Надим Амири
50′
80′
44
Нельсон Вайпер
7
Ли Джэ Сон
63′
9
Арно Норден
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
4
Нико Шлоттербек
24
Даниэль Свенссон
10
Юлиан Брандт
2
Ян Коуту
43′
69′
26
Юлиан Рюэрсон
14
Максимилиан Байер
87′
21
Фабиу Силва
20
Марсель Забитцер
77′
7
Джоб Беллингем
8
Феликс Нмеча
77′
13
Паскаль Грос
27
Карим Адейеми
68′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Майнц
Боруссия Д
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
4
Угловые
7
5
Фолы
12
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Райхель
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти