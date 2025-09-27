Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц», одержав четвертую победу подряд в Бундеслиге

Игра завершилась со счетом 0:2. В составе черно-желтых забитыми мячами отметились защитник Даниэль Свенссон на 27-й минуте и полузащитник Карим Адейеми на 40-й.
Хозяева с 67-й минуты играли вдесятером после удаления голкипера Робина Центнера за прямую красную карточку.
Для «Боруссии» эта победа стала четвертой подряд в Бундеслиге. Команда Нико Ковача набрала 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 2 очка. «Майнц» с 4 очками располагается на 13-й строчке.
Футбол, Германия, 5-й тур
27.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Бо Хенриксен
Нико Ковач
Голы
Боруссия Д
Даниэль Свенссон
(Юлиан Брандт)
27′
Карим Адейеми
(Юлиан Брандт)
40′
Составы команд
Майнц
27
Робин Центнер
67′
21
Данни да Коста
30
Сильван Видмер
2
Филлипп Мвене
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
90′
5
Максим Ляйч
63′
16
Штефан Белль
25
Андреас Ханче-Ольсон
69′
1
Лассе Рисс
11
Арминдо Зиб
80′
15
Леннард Мэлони
10
Надим Амири
50′
80′
44
Нельсон Вайпер
7
Ли Джэ Сон
63′
9
Арно Норден
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
4
Нико Шлоттербек
24
Даниэль Свенссон
10
Юлиан Брандт
2
Ян Коуту
43′
69′
26
Юлиан Рюэрсон
14
Максимилиан Байер
87′
21
Фабиу Силва
20
Марсель Забитцер
77′
7
Джоб Беллингем
8
Феликс Нмеча
77′
13
Паскаль Грос
27
Карим Адейеми
68′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Майнц
Боруссия Д
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
4
Угловые
7
5
Фолы
12
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Райхель
(Германия)
