«Интер» одолел «Кальяри» в 5-м туре Серии А с победным голом Лаутаро Мартинеса

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Интер». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Источник: Getty Images

Первый мяч в игре был забит на девятой минуте. Отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ассистировал ему центральный защитник Алессандро Бастони. На 82-й минуте вышедший на замену нападающий Франческо Эспозито удвоил преимущество гостей.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет в своём активе семь очков. Команда располагается на девятой строчке в Серии А.

Кальяри
0:2
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Италия, 5-й тур
27.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Unipol Domus
Главные тренеры
Фабио Писачане
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Алессандро Бастони)
9′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
82′
Составы команд
Кальяри
1
Элиа Каприле
6
Себастьяно Луперто
26
Йерри Мина
2
Марко Пелестра
8
Мишель Ндари Адопо
94
Себостьяно Эспозито
32
Зе Педру
58′
10
Джанлука Гаэтано
33
Адам Оберт
77′
3
Рияд Идрисси
14
Алессандро Дейола
58′
17
Маттиа Феличи
90
Майкл Фолоруншо
77′
29
Дженнаро Боррелли
19
Андреа Белотти
44′
16
Маттео Прати
Интер
13
Хосеп Мартинес
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
6
Стефан де Врей
20
Хакан Чалханоглу
22
Генрих Мхитарян
11
Луис Энрике
72′
2
Дензел Дюмфрис
30
Карлос Аугусту
45+1′
46′
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
59′
64′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
64′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
89′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Кальяри
Интер
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
20
Удары в створ
0
5
Угловые
4
4
Фолы
13
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти